Липчане голосуют за эпоху Петра

«Липецкое городище» будет проходить в Нижнем парке в рамках Дня города в течение трех дней.

В рамках празднования Дня города и Дня металлурга с 14 по 16 июля на территории Нижнего Парка состоится фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Как сообщет пресс-служба департамента культуры Липецка, он соединяет познавательность реконструкции, ярмарочное раздолье и фольклорное веселье на площадках сразу трех эпох: славянское средневековье, петровское время, и XIX век.

Фестиваль состоится уже в пятый раз, поэтому его организаторы решили усовершенствовать программу и внести в нее что-то новое. Поскольку мероприятие задумано как яркий праздник для горожан и гостей Липецка, принято решение узнать мнение жителей, какие площадки были бы им наиболее интересны.



На платформе для голосований «Открытый Липецк» 16 июня был открыт опрос «Планируете ли вы посетить «Липецкое городище?». Выяснилось, что около 60 % участников проекта уже посещали ранее фестиваль.

Респонденты также ответили на вопрос, какие площадки, на их взгляд, были представлены наиболее интересно: 45% проголосовали за эпоху Петра, 36% за эпоху славянского Средневековья, 18% - за XIX век. Планируют посетить «Липецкое городище» 70% респондентов. По их мнению, наибольшим спросом среди гостей будут пользоваться площадки исторической реконструкции(65%). На втором месте по востребованности оказались фотозоны и интерактивные площадки(42% и 41 % соответственно), популярность детских игровых зон оценили в 34 %. Посетить новинку фестиваля – день открытых дверей в санатории «Липецккурорт» - и принять участие в фотоквесте на территории Нижнего парка пожелали более 70 % опрошенных.

«Липецкое городище» будет проходить в Нижнем парке в рамках Дня города в течение трех дней – с 14 по 16 июля. Традиционно он объединит несколько эпох – «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Создадут их атмосферу, восстановят особенности быта, одежды, питания и промыслов реконструкторы и фольклорные коллективы из разных регионов России. Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу 14 июля в 18.00.