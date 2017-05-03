Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по фактам получения горожанами на мобильные телефоны рассылки от анонимной торговой площадки о местах и способах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В ходе проверки выявлен соответствующий сайт с информацией о возможности приобретения наркотических и психотропных веществ на всей территории России, прейскурант на предлагаемые товары и их описание.

Прокурор обратился в суд с требованием признать выявленную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, направив решение в областное Управление Роскомнадзора для внесения Интернет - сайта в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.