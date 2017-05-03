Общество

сегодня, 14:38

Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков

2 314
#наркотики #Интернет
Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по фактам получения горожанами на мобильные телефоны рассылки от анонимной торговой площадки о местах и способах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В ходе проверки выявлен  соответствующий сайт с информацией о возможности приобретения наркотических и психотропных веществ на  всей территории России, прейскурант на предлагаемые товары и их описание.

Прокурор обратился в суд с требованием признать выявленную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, направив решение в областное Управление Роскомнадзора для внесения Интернет - сайта в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

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#наркотики #Интернет

Комментарии (2)

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гость

49 минут назад
Господи! Когда в этой стране будет порядок и выполнение закона. Такое впечатление ,что это страна дебилов и умственно отсталых.Но почему здесь все против человека.
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гость

сегодня, 14:47
Что значит "потребовала закрыть"? ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!
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Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков
#наркотики #Интернет
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Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков

сегодня, 14:38

Общество