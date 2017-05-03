Общество

34 минуты назад

По модернизации липецкой системы транспорта провели мозговой штурм

6 201
#транспорт #ЖКХ
По модернизации липецкой системы транспорта провели мозговой штурм

Транспортная инфраструктура — краеугольный камень в вопросе удовлетворенности липчан городом.

Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, представители власти и бизнеса провели совместный мозговой штурм по вопросам благоустройства и модернизации системы транспорта.

Состояние дорог от дворовых проездов до проспектов, бесхозные территории, уборка мусора, привлекательность имеющихся парков и создание новых городских мест для отдыха и развлечений — ключевые вопросы благоустройства, которые по мнению участников встречи одинаково волнуют все категории граждан от студентов до пенсионеров. Если локально решать эти вопросы, никакого эффекта горожане не почувствуют. При этом участники выразили единодушие, что без мнения жителей и их вовлеченности делать это бессмысленно. 

Транспортная инфраструктура — еще один краеугольный камень в вопросе удовлетворенности липчан своим городом. Автомобилистам нужны хорошие дороги, разметка, парковки, разгруженность основных направлений.
Заместитель начальника управления ЖКХ Максим Ермолов принял активное участие в мероприятии.
img-big-0
img-small-0
6 201
#транспорт #ЖКХ

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

баба нюра

8 минут назад
Согласна с Макнамара-ненавидит Солнцедара и 21.
ответить

влипецкепить

13 минут назад
вроде года 3 была утверждена концепция развития вместе с европейскими специалистами
ответить

Наблюдательный

16 минут назад
Какой еще штурм? По модернизации???? Просто думали как пограмотней и выгодней толкнуть ДЕПО горэлектротранспорта!!!!
ответить

Макнамара-ненавидит Солнцедара

18 минут назад
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина".
ответить

21

20 минут назад
Я удивляюсь как люди на Папина и в низ на Доватора живут.До ближайшей остановки минимум километр а то и два. А ещё ходят зимой и осенью. И главное все они молчат,привыкли что ли?
ответить

Серж

25 минут назад
Ну что штурм-то? Какие итоги? Крепость Измаил не взята????
ответить

Еще в рубрике

Жители Сокола вот уже седьмой год просят убрать мэрию спиленные деревья
#благоустройство
Жители Сокола вот уже седьмой год просят убрать мэрию спиленные деревья

6 минут назад

Общество
В Великую Отечественную войну погиб каждый второй житель Липецка и области
#война #День Победы
В Великую Отечественную войну погиб каждый второй житель Липецка и области

22 минуты назад

Общество
По модернизации липецкой системы транспорта провели мозговой штурм
#транспорт #ЖКХ
6
По модернизации липецкой системы транспорта провели мозговой штурм

34 минуты назад

Общество