По модернизации липецкой системы транспорта провели мозговой штурм

Транспортная инфраструктура — краеугольный камень в вопросе удовлетворенности липчан городом.

Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, представители власти и бизнеса провели совместный мозговой штурм по вопросам благоустройства и модернизации системы транспорта.



Состояние дорог от дворовых проездов до проспектов, бесхозные территории, уборка мусора, привлекательность имеющихся парков и создание новых городских мест для отдыха и развлечений — ключевые вопросы благоустройства, которые по мнению участников встречи одинаково волнуют все категории граждан от студентов до пенсионеров. Если локально решать эти вопросы, никакого эффекта горожане не почувствуют. При этом участники выразили единодушие, что без мнения жителей и их вовлеченности делать это бессмысленно.



Транспортная инфраструктура — еще один краеугольный камень в вопросе удовлетворенности липчан своим городом. Автомобилистам нужны хорошие дороги, разметка, парковки, разгруженность основных направлений.

Заместитель начальника управления ЖКХ Максим Ермолов принял активное участие в мероприятии.