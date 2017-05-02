Культура

сегодня, 15:52

Липецк присоединится к акции «Ночь музеев»

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#музей #Ночь музеев
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Липецк присоединится к акции «Ночь музеев»

Обещают даже салют.

20 мая с 19:00 до 23:00 в Липецком областном краеведческом музее пройдет акция "Ночь музеев". Как сообщает культура.рф, в этот день экспозиции музея будут демонстрироваться для посетителей совершенно бесплатно. Двери выставочных залов будут открыты для всех желающих.

Вниманию посетителей будет предложено знакомство и с новыми выставочными проектами «Лики России» – графика Марии Алексеевны Поленовой (1816-1895 гг.); «Элита эпохи бронзы» – выставка археологических находок из погребений воинов-колесничих второго тысячелетия до н.э.; «Путешествие длиною в жизнь» (к 190-летию со дня рождения П.П. Тян-Шанского).

Кроме того, с яркой развлекательной программой «Душа с природой в унисон» выступит Липецкий государственный духовой оркестр, а завершит мероприятие праздничный салют.
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#музей #Ночь музеев
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