Липчанин обокрал дачный домик в Тамбовской области

Кражу совершил липчанин в соседнем, Петровском районе.

На пульт дежурной части отделения полиции села Петровское поступило сообщение, о том, что в селе Крутое неизвестный взломал дверные запоры в дачном доме и похитил имущество. С заявлением о краже в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка. Как оказалось, злоумышленник похитил два электротриммера "Штиль" и "Патриот", велосипед "Десна" и сто метров медного кабеля. По предварительной оценке сумма ущерба составила 25000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из отдела участковых уполномоченных провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к краже может быть причастен неработающий житель города Липецка 1995 года рождения. Он приехал в село Крутое к родственникам погостить и совершил кражу из соседней дачи. Стражи правопорядка доставили подозреваемого в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Похищенное изъято.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), сообщает УМВД России по Тамбовской области.