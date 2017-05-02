Общество
34 минуты назад
Электробусы «КамАЗ» пройдут эксплуатационный тест в Липецке
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Новая техника может придти на смену троллейбусам.
Специалисты ПАО «КамАЗ» приняли участие в совещании по развитию в Липецке нового вида пассажирского транспорта. Автопроизводитель предоставит электробус для тестовой эксплуатации, сообщается на официальном сайте предприятия.
В ходе совещания в мэрии Липецка были рассмотрены варианты замены троллейбусов городского автопарка. Достойной альтернативой троллейбусам могут стать низкопольные электробусы «КамАЗ». Электробус «КамАЗ-6282» адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 километров. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов Цельсия. Главные преимущества электробуса – экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. На приобретение этого транспорта действует программа госсубсидирования.
В Башкирии уже налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений как перспективного вида пассажирского транспорта. Эта техника уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения.
В ходе совещания в мэрии Липецка были рассмотрены варианты замены троллейбусов городского автопарка. Достойной альтернативой троллейбусам могут стать низкопольные электробусы «КамАЗ». Электробус «КамАЗ-6282» адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 километров. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов Цельсия. Главные преимущества электробуса – экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. На приобретение этого транспорта действует программа госсубсидирования.
В Башкирии уже налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений как перспективного вида пассажирского транспорта. Эта техника уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения.
2 408
rrr
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