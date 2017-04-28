Госинспекция труда добилась выплаты задолженности по зарплате

К работодателю пришлось применять санкции

"Во исполнение предписания, выданного государственным инспектором труда по результатам проверки в ООО «СМУ-27» г. Липецк, проведенной на информации налоговых органов по факту задолженности по заработной плате, работникам предприятия произведена выплата задолженности по заработной плате. Общая сумма выплат составила 80 923 рубля.

По результатам проверки юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа", сообщает Госинспекция труда.