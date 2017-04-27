Общество

сегодня, 17:07

В Липецкой области для ветеранов и вдов бойцов устроили санатории на дому

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#ветераны
В Липецкой области для ветеранов и вдов бойцов устроили санатории на дому

Социальные работник помогают поправить здоровье ветеранам а дети поют им песни

В преддверии 72 годовщины Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые состоят на социальном обслуживании на дому в центре социальной защиты населения по Усманскому району, проводится санаторий на дому «Здоровье».

Путевку на санаторно-курортное лечение на дому инвалиду Великой Отечественной войны Павлу Федоровичу Вязникову вручили в торжественной обстановке. Директор центра социальной защиты населения по Усманскому району Галина Зелепукина поздравила ветерана с наступающим праздником, передала продуктовый набор. А учащиеся детской школы искусств исполнили песни «Мальчик шел на войну», «Колыбельная», «Я вернусь победителем».  

Санаторий на дому устроили и для 23 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Александра Васильевна Макарова всю жизнь проработала учителем в школах сел Пашково и Крутч Байгора, является ветераном труда. Чувство радости испытала Александра Васильевна, когда для нее исполняли песни военных лет   талантливые дети из школы искусств, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.     

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#ветераны

Комментарии (2)

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сегодня, 17:41
Все правильно, повторяю своровали слимуниздили и спи
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Все правильно

сегодня, 17:40
санаторий Липецк *
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