сегодня, 17:07
В Липецкой области для ветеранов и вдов бойцов устроили санатории на дому
Социальные работник помогают поправить здоровье ветеранам а дети поют им песни
Путевку на санаторно-курортное лечение на дому инвалиду Великой Отечественной войны Павлу Федоровичу Вязникову вручили в торжественной обстановке. Директор центра социальной защиты населения по Усманскому району Галина Зелепукина поздравила ветерана с наступающим праздником, передала продуктовый набор. А учащиеся детской школы искусств исполнили песни «Мальчик шел на войну», «Колыбельная», «Я вернусь победителем».
Санаторий на дому устроили и для 23 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Александра Васильевна Макарова всю жизнь проработала учителем в школах сел Пашково и Крутч Байгора, является ветераном труда. Чувство радости испытала Александра Васильевна, когда для нее исполняли песни военных лет талантливые дети из школы искусств, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.
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