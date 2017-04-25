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Медведев сам проверяет дороги России

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#дороги #контроль #Дмитрий Медведев
Медведев сам проверяет дороги России

Премьер заявил, что тестирует их как водитель.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что старается лично за рулем автомобиля проверить состояние дорог в регионах страны. По его словам, «ситуация далека от идеальной», поскольку только 40% региональных трасс соответствует требованиям, пишет РБК.


- Если нам более 70 процентов федеральных трасс удалось привести в нормативное состояние — это движение, которое наметилось в последние годы, то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40 процентов соответствуют эксплуатационным требованиям, — заметил премьер-министр, подчеркнув, что ситуация с дорогами в стране далека от идеала.

Дмитрий Медведев призвал применять меры ответственности к подрядчикам по строительству дорог, если выявляются дефекты, а подрядчики отказываются их исправлять.
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#дороги #контроль #Дмитрий Медведев

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