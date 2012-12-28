Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
В России
132
сегодня, 10:13
В результате атаки БПЛА на промобъекте в Ставрополье произошел пожар
Промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.
По его словам, на фоне атаки было зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре, — пишут «Известия».
«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные», — заявил он.
Согласно предварительной информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших. При этом в настоящее время беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю.
0
0
0
0
0
Комментарии