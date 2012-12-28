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сегодня, 10:13

В результате атаки БПЛА на промобъекте в Ставрополье произошел пожар

Промышленный объект загорелся в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате налёта беспилотников.

Промышленный объект загорелся в Ставропольском крае в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, — рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, на фоне атаки было зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре, — пишут «Известия».

«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные», — заявил он.

Согласно предварительной информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших. При этом в настоящее время беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю.
беспилотники
атака
пожар
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