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55 минут назад

В РФ выявлен завозной случай мелиоидоза — опасной инфекции из Азии

Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения мелиоидозом на территории страны. Редкая инфекция выявлена у путешественницы, которая недавно вернулась из Таиланда.

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Таиланде туристка посещала разные экскурсии, в том числе ферму слонов, — передает РИА Новости.

«В настоящее время она госпитализирована в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, в России разработана и применяется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.

Мелиоидоз (почвенная лихорадка) — особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заразиться им можно через пищу или воду, при попадании бактерий с почвой или водой из луж в открытые ранки на теле, при случайном вдыхании пыли с зараженной почвы, при контакте с больным человеком или животным, при укусах насекомых. Основные симптомы — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. Тяжелое течение заболевания нередко приводит к смерти пациента.
мелиоидоз
здоровье
болезни
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