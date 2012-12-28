В РФ выявлен завозной случай мелиоидоза — опасной инфекции из Азии

Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения мелиоидозом на территории страны. Редкая инфекция выявлена у путешественницы, которая недавно вернулась из Таиланда.