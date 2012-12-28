В России
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55 минут назад
В РФ выявлен завозной случай мелиоидоза — опасной инфекции из Азии
Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения мелиоидозом на территории страны. Редкая инфекция выявлена у путешественницы, которая недавно вернулась из Таиланда.
Отмечается, что в Таиланде туристка посещала разные экскурсии, в том числе ферму слонов, — передает РИА Новости.
«В настоящее время она госпитализирована в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в ведомстве, в России разработана и применяется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя.
Мелиоидоз (почвенная лихорадка) — особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Заразиться им можно через пищу или воду, при попадании бактерий с почвой или водой из луж в открытые ранки на теле, при случайном вдыхании пыли с зараженной почвы, при контакте с больным человеком или животным, при укусах насекомых. Основные симптомы — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. Тяжелое течение заболевания нередко приводит к смерти пациента.
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