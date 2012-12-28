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сегодня, 15:24

В атакованном ВСУ автобусе под Брянском находились 28 детей и 16 взрослых

В атакованном ВСУ автобусе под Брянском находились 44 человека — 28 детей и 16 взрослых.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в автобусе, атакованном ВСУ в Брянской области, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, точные данные о пострадавших уточняются, — передает РИА Новости.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

«По данным следствия, 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель — Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых», — рассказала Петренко.

По предварительным данным, погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, они госпитализированы. Петренко подчеркнула, что точные данные о пострадавших уточняются.
беспилотники
атака
Брянск
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