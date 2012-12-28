Нападавшие на российские школы подростки чаще из внешне благополучных семей
Подростки, совершающие нападения на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных, полных семей, у которых нет финансовых трудностей.
«В прошлом году ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учеников и педагогов общеобразовательных организаций в 9 субъектах России. Одновременно органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах. В данном управлении мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами. <…> Нам потребовалось заглянуть поглубже для более детального понимания факторов, которые, как часто считается, толкают к подобным трагедиям. Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Богданов.
Эксперт отметил, что такие подростки посещают школы, учатся удовлетворительно.
«Занятия практически не пропускают. Характеризуются положительно учителями. На учетах в общеобразовательных организациях, отделениях участковых полномоченных и подразделениях по делам несовершеннолетних не стоят, не имеют конфликтов со сверстниками, поэтому находятся вне поля зрения системы профилактики», — добавил Богданов.
XX Всероссийский специализированный форум «Антитеррор» проходит в Красноярске с 20 по 22 мая. На форуме зарегистрировано более 2 тысяч участников.
