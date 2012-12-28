Магнитная буря может сопровождаться полярными сияниями
На Солнце впервые почти за два месяца зафиксировали вспышку высочайшего класса X1.5.
«Произошла вспышка высшего уровня X1.4. Главным событием прошедших суток стала первая с 4 февраля вспышка высшего уровня на Солнце, сопровождавшаяся крупным и скоростным выбросом плазмы», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам ученых, облако солнечной плазмы заденет Землю краем, что приведет к возникновению магнитных бурь среднего уровня. Отмечается, что точность прогноза мощности воздействия традиционно варьируется: в зависимости от углов распространения вещества возможны как отсутствие возмущений, так и бури высшего уровня G4. В лаборатории также отметили высокую вероятность наблюдения интенсивных полярных сияний, — пишут «Известия».
Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков сообщил, что мощная вспышка, произошедшая на Солнце впервые за два месяца, может привести к умеренным магнитным бурям. Согласно предварительной оценке, облако плазмы заденет Землю лишь по касательной, поэтому ожидаются умеренные магнитные бури, которые, вероятно, не окажут существенного влияния на самочувствие людей.
