В Белгородской области за шпионаж задержали агента спецслужб Украины
Мужчину завербовало через мессенджеры Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Федеральной службой безопасности РФ на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах противника», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, подозреваемый через иностранный мессенджер был завербован Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для сбора за денежное вознаграждение информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области, — передает ТАСС.
«Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», — отметили в ФСБ. Таким образом, он передал противнику сведения, которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов.
Следственным отделом УФСБ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
