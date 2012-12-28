Власти хотят автоматически заводить дела на работодателей
Но немало нарушений просто «сгорает», не успев дойти до постановления, сказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Если система заработает в формате «электроника фиксирует — постановление формируется без протокола», то количество дел может кратно увеличиться, считает она.
В основном нововведение направлено на малый бизнес и ИП, где высокая текучка кадров. Там часто встречаются нарушения сроков, отметил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.
Автоматизация может создавать для компаний риски, связанные с техническими, юридическими, операционными и репутационными аспектами, отметил он. Например, ошибки и сбои в работе, ложные срабатывания.
Поэтому, добавляет Горелкина, очень важно предусмотреть механизм оспаривания таких постановлений. Иначе, по ее словам, это может превратиться в генератор массовых формальных взысканий для бизнеса.
