98
С российского рынка могут уйти 13 брендов в 2026 году
В процессе закрытия сетей находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO и немецкий бренд Bugatti. В сегменте детских товаров сеть сворачивает российский Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн — у марки остаётся одна точка.
Уточняется, что в основном речь идет о брендах одежды.
Причем большинство перечисленных брендов — российские. Среди них — фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, бренд детских товаров Orby. Сейчас они находятся в процессе закрытия сети магазинов. Также из России может уйти немецкая фэшн-марка Bugatti, еще один детский бренд Pelican (он сейчас переходит в онлайн, работает только одна торговая точка марки).
Кроме того, в процессе сокращения числа магазинов находятся российские бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техника и электроника), Cats & Dogs (товары для животных).
Закрывает часть магазинов и Gloria Jeans (ранее уточнялось, что планируется в этом году закрыть около 150 их магазинов в России). Могут покинуть рынок РФ также российские фэшн-бренды Modis, Zenden, Kovik, ранее Cosareve и Pink Punk приостановили свою деятельность и могут как вернуться на рынок, так и уйти с него. Российские M’Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году, — резюмировали в CMWP.
1
0
0
0
0
