В России
91
сегодня, 11:45

Автовладельцы в РФ смогут забронировать за собой госномера по желанию

Российские автовладельцы в обозримом будущем получат возможность самостоятельно подбирать и резервировать государственные регистрационные знаки через портал государственных услуг.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект, который впервые вводит механизм резервирования автомобильных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) через портал «Госуслуг», — пишут «Известия».

Согласно законопроекту, автовладельцы смогут с 1 июля 2026 года зарезервировать номер из числа доступных через портал «Госуслуги». Конкретный порядок резервирования и размер платы за услугу установит ГИБДД, при этом внесенные за бронь деньги возвращаться не будут.

Тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр.

Сейчас, купив машину, автовладелец едет ставить ее на учет в ГИБДД. В большинстве случаев это происходит не спонтанно, а после записи на прием на портале «Госуслуги». Однако какие номера он получит для своего авто - никому не известно. Система самостоятельно, случайным образом выбирает из имеющихся в базе номеров и его присваивает. Человек повлиять на такой выбор не может.

В связи с этим у нас разросся серый рынок торговли «красивыми» номерами. Конечно, законно продать такой номер никто не может, поскольку он не собственность автовладельца, но способы обхода этого нашлись. Человек продает машину с «красивым» номером. Машина выступает в качестве донора. А потом новый собственник перевешивает с нее номера на свое авто и перепродает донора или оставляет его для хозяйственных нужд.

В РФ уже много лет пытаются ввести законную практику продажи «красивых» номеров. Почему-то многим хочется иметь такой выделяющийся в потоке номер. Сначала речь шла об аукционах, потом о высоких госпошлинах. Но дело с мертвой точки не двигалось. А вот теперь заговорили о резервировании номеров.

Если законопроект примут, то при покупке машины автовладелец запишется на сайте Госуслуг на регистрацию транспорта. Он укажет в заявлении все необходимые данные: что за машина, ее VIN-номер, свои персональные данные. После этого он получит список номеров, которые есть в доступе. За отдельную плату он сможет выбрать один из предложенных и зарезервировать его за собой. А может отдаться на волю случая. То есть ничего не резервировать и получить в итоге, что выберет сама система. Некий переходный вариант между торговлей номерами и ныне действующей системой.

Просто так автовладелец зарезервировать номер не сможет. Должна быть реальная машина, на которую эти номера будут вешать. И реальный автовладелец с документами.

По мнению правительственной комиссии, единственный недостаток этого проекта в том, что непонятно, кто и как устанавливает стоимость этой услуги. В проекте указанно, что это делает регистрирующий орган. То есть МВД? Правительство считает иначе. Это должно делать оно своим постановлением. После внесения таких правок документ будет поддержан полностью, — пишет «Российская газета».
