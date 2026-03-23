Автовладельцы в РФ смогут забронировать за собой госномера по желанию
Российские автовладельцы в обозримом будущем получат возможность самостоятельно подбирать и резервировать государственные регистрационные знаки через портал государственных услуг.
Согласно законопроекту, автовладельцы смогут с 1 июля 2026 года зарезервировать номер из числа доступных через портал «Госуслуги». Конкретный порядок резервирования и размер платы за услугу установит ГИБДД, при этом внесенные за бронь деньги возвращаться не будут.
Тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр.
Сейчас, купив машину, автовладелец едет ставить ее на учет в ГИБДД. В большинстве случаев это происходит не спонтанно, а после записи на прием на портале «Госуслуги». Однако какие номера он получит для своего авто - никому не известно. Система самостоятельно, случайным образом выбирает из имеющихся в базе номеров и его присваивает. Человек повлиять на такой выбор не может.
В связи с этим у нас разросся серый рынок торговли «красивыми» номерами. Конечно, законно продать такой номер никто не может, поскольку он не собственность автовладельца, но способы обхода этого нашлись. Человек продает машину с «красивым» номером. Машина выступает в качестве донора. А потом новый собственник перевешивает с нее номера на свое авто и перепродает донора или оставляет его для хозяйственных нужд.
В РФ уже много лет пытаются ввести законную практику продажи «красивых» номеров. Почему-то многим хочется иметь такой выделяющийся в потоке номер. Сначала речь шла об аукционах, потом о высоких госпошлинах. Но дело с мертвой точки не двигалось. А вот теперь заговорили о резервировании номеров.
Если законопроект примут, то при покупке машины автовладелец запишется на сайте Госуслуг на регистрацию транспорта. Он укажет в заявлении все необходимые данные: что за машина, ее VIN-номер, свои персональные данные. После этого он получит список номеров, которые есть в доступе. За отдельную плату он сможет выбрать один из предложенных и зарезервировать его за собой. А может отдаться на волю случая. То есть ничего не резервировать и получить в итоге, что выберет сама система. Некий переходный вариант между торговлей номерами и ныне действующей системой.
Просто так автовладелец зарезервировать номер не сможет. Должна быть реальная машина, на которую эти номера будут вешать. И реальный автовладелец с документами.
По мнению правительственной комиссии, единственный недостаток этого проекта в том, что непонятно, кто и как устанавливает стоимость этой услуги. В проекте указанно, что это делает регистрирующий орган. То есть МВД? Правительство считает иначе. Это должно делать оно своим постановлением. После внесения таких правок документ будет поддержан полностью, — пишет «Российская газета».
