В России
3
сегодня, 14:22

Россияне смогут увидеть «кровавую Луну»

Полное лунное затмение ожидается 3 марта. Жители Европейской России, в том числе москвичи, не увидят «кровавую Луну», но смогут сполна полюбоваться полнолунием.

Россияне смогут наблюдать 3 марта редкое астрономическое явление - полное лунное затмение, во время которого спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты. Продолжительность полной фазы составит 59 минут, а весь процесс затмения продлится более 5,5 часов, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Астрономы отмечают, что это единственное лунное затмение 2026 года, получившее название «Кровавая Луна» из-за характерного красноватого оттенка лунного диска в момент максимума. Кроме того, грядущее затмение выпало на «Луну Червя» — мартовское полнолуние.

Такое странное название полнолунию марта дали коренные народы Северной Америки. Причина в том, что в марте начинает оттаивать почва после зимы и на поверхности появляются первые черви. Поскольку в этом году именно на мартовское полнолуние выпало затмение, многие астрономы назвали это событие «Кровавой Луной Червя». В следующий раз подобное совпадение случится только в 2028 году.

Этапы затмения начнутся в 11:45 по московскому времени, когда Луна коснется земной полутени — этот момент будет заметен лишь при использовании оптических приборов. Частные теневые фазы затмения продлятся с 12:51 до 16:19 мск. Полная теневая фаза начнется в 14:05 и завершится в 15:04, а максимальное затемнение ожидается в 14:35.

«Полная теневая фаза продлится 59 минут. Затмение будет не слишком глубоким, поскольку Луна пройдет рядом с центром земной тени. Максимальная теневая фаза составит 1,156», — уточнили в Московском планетарии.

После 15:04 Луна начнет постепенно выходить из тени, и к 16:19 полностью завершится явление.

Лучше всего затмение можно будет наблюдать в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Азии, Австралии и обеих Америках. В России лучшие условия для наблюдения ожидаются на Дальнем Востоке — в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, Чукотке и в восточных районах Якутии. Самой западной точкой, где событие будет видно, станет город Мирный, а самой восточной — Анадырь.

Затмение 3 марта — одно из четырех астрономических событий 2026 года. Второе лунное и два солнечных затмения произойдут в августе и сентябре, включая полное солнечное, которое можно будет увидеть 12 августа на севере и северо-западе России.
