Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
В России
6
53 минуты назад

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте фразу-мем «Можно, а зачем?»

Фраза «Можно, а зачем?» стала интернет-мемом после интервью директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова. Заявителем на регистрацию товарного знака указан АвтоВАЗ.

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», — передает РИА Новости.

Товарный знак заявлен по нескольким классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая 12-й (транспортные средства).

Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» производить автомобили, аналогичные BMW.

Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указано акционерное общество «АвтоВАЗ».

Под брендом «Можно, а зачем?» в России хотят продавать автомобили, одежду, обувь, игрушки и даже пиво.
авто
мем
