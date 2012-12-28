В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте фразу-мем «Можно, а зачем?»
Фраза «Можно, а зачем?» стала интернет-мемом после интервью директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова. Заявителем на регистрацию товарного знака указан АвтоВАЗ.
Товарный знак заявлен по нескольким классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая 12-й (транспортные средства).
Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» производить автомобили, аналогичные BMW.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указано акционерное общество «АвтоВАЗ».
Под брендом «Можно, а зачем?» в России хотят продавать автомобили, одежду, обувь, игрушки и даже пиво.
