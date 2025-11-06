Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников
В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников до 7500 рублей.
Депутат заявил, что идею об увеличении окладов для военных по призыву концептуально поддержали в Министерстве обороны. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предполагает перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства, — пишет «Газета.Ru».
«Минобороны России предложения по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих, в том числе проходящих военную службу по призыву, концептуально поддерживаются. Вместе с тем сообщается, что реализация предложений потребует выделения Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и другим федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба по призыву, из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований (до 16,8 млрд. рублей в год). При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком», — говорится в письме ведомства
