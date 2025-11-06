Все новости
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
Происшествия
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
Здоровье
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
В выходные будет перекрыта улица Интернациональная
Общество
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
В «РВК-Липецк» открестились от провала напротив мэрии
Общество
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В России
317
вчера, 16:31

В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников

В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников до 7500 рублей.

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти с 2758 до 7500 рублей, — рассказал зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, который внес соответствующую поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год.

Депутат заявил, что идею об увеличении окладов для военных по призыву концептуально поддержали в Министерстве обороны. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предполагает перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства, — пишет «Газета.Ru».

«Минобороны России предложения по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих, в том числе проходящих военную службу по призыву, концептуально поддерживаются. Вместе с тем сообщается, что реализация предложений потребует выделения Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и другим федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба по призыву, из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований (до 16,8 млрд. рублей в год). При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком», — говорится в письме ведомства
срочники
служба
солдаты
армия
оклад
