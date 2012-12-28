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сегодня, 14:10
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В Хлевенском и Данковском районах обновят 11 сельских дорог

Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок. Общая стоимость работ составит 45, 2 миллиона рублей.

На сайте госзакупок размещены лоты с контрактами на ремонт дорог в селах Хлевенского и Данковского района.

Начальная цена контракта на ремонт дорог на улице Речной в селе Синдякино и на улице Ленина в селе Конь-Колодезь составляет 9 миллионов 377 тысяч рублей. За ремонт дороги в переулке 50 лет Октября села Хлевное и на улице Заречной в селе Новое Дубовое заказчик готов заплатить 8 миллионов 131 тысячу рублей. Стоимость ремонта дорог на улицах Ленинской, Чапаева, Советской в селе Хлевное стартует от 12 миллионов 515 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до 1 июля 2025 года. 

Примечательно, что в Хлевенском районе уже несколько лет гарантийный срок отремонтированных дорог составляет восемь лет. Как пояснили GOROD48 в МКУ «Центр компетенций в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа», нагрузка на сельские дороги небольшая, поэтому применяется максимальный срок гарантии.

Контракты на ремонт дорог в селах Данковского района сведены в три лота. Стоимость ремонта дороги по улице Светлой в селе Малинки стартует от 6 миллионов 235 тысяч рублей. За ремонт дороги по улице Пажетных в селе Бигильдино готовы заплатить 4 миллиона 935 тысяч рублей. Начальная цена контракта по ремонту дороги на улицах Кудашева и Интернациональной в селе Кудрявщино составляет 3 миллионов 739 тысяч рублей.

Все работы подрядчики должны завершить до 20 мая 2025 года.

Напомним, мэрия Липецка объявила первые торги на ремонт дорог на 2025 год в середине лета 2024 года. 
ремонт дорог
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Комментарии (4)

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Как гость
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Гость
11 минут назад
У нас отродясь в лев толстовском районе с Загрядчино ул Письменовка асфальта не было, кому ток не писали, щебнем только отсыпали и все, а про асфальт и ждать перестали уже.
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гость
30 минут назад
До 20-го мая?
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Житель
сегодня, 14:25
Когда асфальт заменят поворот на село Крещенка Хлевенского района. Как положили 1988 году там асфальт, так и не разу его не меняли, только ямочный ремонт, которого хватает не надолго и опять ямы. Не удивлюсь, что по документам там уже 5 раз сделали капитальный ремонт.
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Житель
сегодня, 14:24
Когда асфальт заменят поворот на село Крещенка Хлевенского района. Как положили 1988 году там асфальт, так и не разу его не меняли, только ямочный ремонт, которого хватает не надолго и опять ямы. Не удивлюсь, что по документам там уже 5 раз сделали капитальный ремонт.
Ответить
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