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Происшествия
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59 минут назад
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Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
55-летнего липчанина будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Этот конфликт произошёл вечером 7 мая в доме №8 по улице Ивана Франко. По версии следствия, поссорились соседи: потерпевший пришёл домой к обвиняемому, у которого он жил больше года. В ходе конфликта хозяин взял с кухонного стола нож и нанес своему знакомому один удар в левую часть груди.
Ссора возникла из-за телевизора. Мужчины вместе выпивали, а гость начал переключать каналы на телевизоре и делал громкость больше. Хозяину это не нравилось, он неоднократно делал приятелю замечание и требовал этого не делать. А потом вдруг встал, схватил со стола кухонный нож и нанес ему один удар в область ребер.
Потерпевшего госпитализировали бригадой скрой медицинской помощи в отделение торакальной хирургии Липецкой областной клинической больницы с диагнозом «Проникающее колото-резанное ранение грудной клетки слева с повреждением межреберной артерии и верхней доли левого легкого» . По заключению судмедэксперта, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Он лечился с 7 по 20 мая, а после самостоятельно ушел из больницы, так как его самочувствие улучшилось.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия нападавшего квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Обвинение мужчине было предъявлено 20 июня, ему избрана мера в виде ареста. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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