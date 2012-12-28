Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Благоустройством Зеленого острова займется компания из Ульяновска
Общество
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Общество
В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно
Погода в Липецке
В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением
Происшествия
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
В Липецке появится выходная регистрация браков
Общество
Срывавшему с женщин цепочки грабителю ужесточили приговор
Происшествия
Читать все
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
34-летний отец четверых детей обвиняется в пяти эпизодах мошенничества
Происшествия
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
«А мы ему по морде чайником»: липчанина будут судить по обвинению в избиении матери
Происшествия
Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
Происшествия
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
На НЛМК определили лучших осмотрщиков-ремонтников вагонов
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
564
59 минут назад
2

Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной

55-летнего липчанина будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в поножовщине.

Этот конфликт произошёл вечером 7 мая в доме №8 по улице Ивана Франко. По версии следствия, поссорились соседи: потерпевший пришёл домой к обвиняемому, у которого он жил больше года. В ходе конфликта хозяин взял с кухонного стола нож и нанес своему знакомому один удар в левую часть груди.

Ссора возникла из-за телевизора. Мужчины вместе выпивали, а гость начал переключать каналы на телевизоре и делал громкость больше. Хозяину это не нравилось, он неоднократно делал приятелю замечание и требовал этого не делать. А потом вдруг встал, схватил со стола кухонный нож и нанес ему один удар в область ребер.

Потерпевшего госпитализировали бригадой скрой медицинской помощи в отделение торакальной хирургии Липецкой областной клинической больницы с диагнозом «Проникающее колото-резанное ранение грудной клетки слева с повреждением межреберной артерии и верхней доли левого легкого» . По заключению судмедэксперта, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Он лечился с 7 по 20 мая, а после самостоятельно ушел из больницы, так как его самочувствие улучшилось.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия нападавшего квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Обвинение мужчине было предъявлено 20 июня, ему избрана мера в виде ареста. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
поножовщина
конфликт
0
1
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
zzloyzz
40 минут назад
Потерпевший теперь будет жить в другом месте, и наверняка пуль от телевизора трогать больше не будет.
Ответить
Kru
19 минут назад
Согласен, задумка сработала.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru