Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной

55-летнего липчанина будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в поножовщине.Этот конфликт произошёл вечером 7 мая в доме №8 по улице Ивана Франко. По версии следствия, поссорились соседи: потерпевший пришёл домой к обвиняемому, у которого он жил больше года. В ходе конфликта хозяин взял с кухонного стола нож и нанес своему знакомому один удар в левую часть груди.Ссора возникла из-за телевизора. Мужчины вместе выпивали, а гость начал переключать каналы на телевизоре и делал громкость больше. Хозяину это не нравилось, он неоднократно делал приятелю замечание и требовал этого не делать. А потом вдруг встал, схватил со стола кухонный нож и нанес ему один удар в область ребер.Потерпевшего госпитализировали бригадой скрой медицинской помощи в отделение торакальной хирургии Липецкой областной клинической больницы с диагнозом «Проникающее колото-резанное ранение грудной клетки слева с повреждением межреберной артерии и верхней доли левого легкого» . По заключению судмедэксперта, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Он лечился с 7 по 20 мая, а после самостоятельно ушел из больницы, так как его самочувствие улучшилось.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия нападавшего квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».Обвинение мужчине было предъявлено 20 июня, ему избрана мера в виде ареста. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.