В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
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28 минут назад
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Сегодня в Липецке: послание пирата и липчане признались, что их раздражает на работе помимо начальства
Рассказываем всё самое важное про наступивший четверг.
Погода в Липецке будет, как и вчера – 15-17 градусов, без осадков.
Пробки
Заторы в Липецке начинаются с 6 утра, а дальше их становится только больше. По возможности объехать проблемные места можно, если оперативно узнавать дорожную ситуацию через «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Кукольный театр
На фестивале кукольных театров «Липовый цвет» в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина,74) сегодня покажут два спектакля.В 11:00 «Доктор Айболит» от Ванадзорского кукольного театра из Армении (0+).
А в 18:00 «Хорошие люди, или скверная история» от Дзержинского театра кукол (12+).
Юбилей композиторов (12+)
В зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00 состоится интереснейший концерт «Глинка и Римский-Корсаков. Приношение к юбилею»-
Этот концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии (главный дирижёр Михаил Мясников) посвящен двум знаменательным датам: 220-летию М.И. Глинки и 180-летию Н.А. Римского-Корсакова. Настоящий праздник, который подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в волшебный мир двух гениев русской классической музыки.
В программе: Н.А. Римский-Корсаков, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Испанское каприччио»; М.И. Глинка, «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Воспоминание о летней ночи в Мадриде».
Виртуальный концерт (12+)
Волшебные звуки прозвучат сегодня и в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18), правда концерт будет виртуальным, т.е. его покажет на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры.
Тайна пиратского корабля (12+)
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает желающих в 14:00 на игру-квест «Искатели сокровищ».
К юбилею писателя (6+)
Если уж соберётесь в Центр моложёного чтения, то посетите заодно и книжную выставку «Грянула война…» к 100-летию со дня рождения Бориса Васильева.
На выставке читатель найдет самые известные романы писателя-фронтовика: «В списках не значился», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры», а также серию его романов о Древней Руси: «Вещий Олег», «Александр Невский», «Ольга, королева русов» и другие.
Фото vk.com/lipetskyl
Дети должны быть бодрыми и без энергетиков
84% липчан поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 7%, их основной довод — запретный плод сладок.
Липчане рассказали о стрессах на работе
Самым главным раздражающим фактором для липчан на работе является, как не трудно догадаться, начальство.
Кинопремьеры
По четвергам репертуар в кинотеатрах обновляется. Не станет исключением и нынешняя неделя.
«7 дней, 7 ночей». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Айк Кбеян (12+)
В ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, Арман Навасардян, София Петрова.
«Приговор». Казахстан, 2024. Драма. Режиссёр Диас Бертис (18+).
2009 год. Небольшой городок на берегу Иссык-Куля. Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках.
В ролях: Руан Ахмедов, Айбар Салы, Дамир Амангельдин.
Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.
В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Молли Бернард.
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