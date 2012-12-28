Сегодня в Липецке: послание пирата и липчане признались, что их раздражает на работе помимо начальства

Рассказываем всё самое важное про наступивший четверг.

Погода в Липецке будет, как и вчера – 15-17 градусов, без осадков.









На фестивале кукольных театров «Липовый цвет» в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина,74) сегодня покажут два спектакля.В 11:00 «Доктор Айболит» от Ванадзорского кукольного театра из Армении (0+).













А в 18:00 «Хорошие люди, или скверная история» от Дзержинского театра кукол (12+).







Этот концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии (главный дирижёр Михаил Мясников) посвящен двум знаменательным датам: 220-летию М.И. Глинки и 180-летию Н.А. Римского-Корсакова. Настоящий праздник, который подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в волшебный мир двух гениев русской классической музыки.









Волшебные звуки прозвучат сегодня и в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18), правда концерт будет виртуальным, т.е. его покажет на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры.















Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает желающих в 14:00 на игру-квест «Искатели сокровищ».















84% липчан поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 7%, их основной довод — запретный плод сладок.









Самым главным раздражающим фактором для липчан на работе является, как не трудно догадаться, начальство.













По четвергам репертуар в кинотеатрах обновляется. Не станет исключением и нынешняя неделя.







«7 дней, 7 ночей». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Айк Кбеян (12+)









В ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, Арман Навасардян, София Петрова.











«Приговор». Казахстан, 2024. Драма. Режиссёр Диас Бертис (18+).





2009 год. Небольшой городок на берегу Иссык-Куля. Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках.





В ролях: Руан Ахмедов, Айбар Салы, Дамир Амангельдин.













Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.





В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Молли Бернард.











Заторы в Липецке начинаются с 6 утра, а дальше их становится только больше. По возможности объехать проблемные места можно, если оперативно узнавать дорожную ситуацию через «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Последний поставлен по рассказал А.П. Чехова «Хамелеон», «Драма», «Злоумышленник», «Восклицательный знак», «Скверная история» и отвечает на вопрос – почему «хорошие люди» так часто попадают в «скверные истории»? Быть может, потому что «хорошие люди» частенько не замечают свои не самые хорошие черты?В зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00 состоится интереснейший концерт «Глинка и Римский-Корсаков. Приношение к юбилею»-В программе: Н.А. Римский-Корсаков, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Испанское каприччио»; М.И. Глинка, «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Воспоминание о летней ночи в Мадриде».В 19:00 в прямой трансляции из Московской филармонии выступит российский пианист Денис Маслеев. Он - обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкерса Чайковского Москве (2015 год). В программе сегодняшнего концерта произведения Л.В. Бетховена и С.Рахманинова.Игроки квеста получат таинственное послание капитана пиратского корабля «Призрак». Им предстоит отыскать сокровища и проделать непростой путь до заветной цели: преодолеть «Лабиринт пауков», пройти «Бухтой смелых», побывать в «Пещере чудес», пришвартоваться к «Пристани Надежды» и раскрыть тайны «Острова непрочитанных писем». На каждой локации игроки добудут фрагменты карты, которая приведет их на гору ветров. Отсюда до загадочного тайника – один шаг. И сделать его сможет только находчивая, сплоченная и дружная команда.Если уж соберётесь в Центр моложёного чтения, то посетите заодно и книжную выставку «Грянула война…» к 100-летию со дня рождения Бориса Васильева.На выставке читатель найдет самые известные романы писателя-фронтовика: «В списках не значился», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры», а также серию его романов о Древней Руси: «Вещий Олег», «Александр Невский», «Ольга, королева русов» и другие.Специалисты SuperJob выяснили, что в ТОП-3 бесящих факторов входят так же: непрофессионализм команды - 11% и высокая нагрузка - 8%. По 7% липчан нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и сплетен и интриг сослуживцев . У 5% стресс вызывает маленькая зарплата. У 4% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 6% от общего числа опрошенных.Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. … Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.США, 2023. Боевик. Режиссёр Ричард Линклейтер