Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, бразильские артисты и аргентинское танго
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
Читать все
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
«ЭкоПром-Липецк» cнова оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
В Лебедяни начинается ремонт двухкилометровой дороги
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавший в пожаре малыш, потоп в ТЦ и спасение щенка из банки
Общество
Читать все
Общество
155
28 минут назад
2

Сегодня в Липецке: послание пирата и липчане признались, что их раздражает на работе помимо начальства

Рассказываем всё самое важное про наступивший четверг.

Потепление не идёт

Погода в Липецке будет, как и вчера – 15-17 градусов, без осадков.

DSC0256212.jpg

Пробки

Заторы в Липецке начинаются с 6 утра, а дальше их становится только больше. По возможности объехать проблемные места можно, если оперативно узнавать дорожную ситуацию через «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Кукольный театр

На фестивале кукольных театров «Липовый цвет» в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина,74) сегодня покажут два спектакля.В 11:00 «Доктор Айболит» от Ванадзорского кукольного театра из Армении (0+).

p71apii35nz69x15t3prp3lzezupxyc5.jpg

А в 18:00 «Хорошие люди, или скверная история» от Дзержинского театра кукол (12+).

Последний поставлен по рассказал А.П. Чехова «Хамелеон», «Драма», «Злоумышленник», «Восклицательный знак», «Скверная история» и отвечает на вопрос – почему «хорошие люди» так часто попадают в «скверные истории»? Быть может, потому что «хорошие люди» частенько не замечают свои не самые хорошие черты?

Юбилей композиторов (12+)

В зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00 состоится интереснейший концерт «Глинка и Римский-Корсаков. Приношение к юбилею»-
Этот концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии (главный дирижёр Михаил Мясников) посвящен двум знаменательным датам: 220-летию М.И. Глинки и 180-летию Н.А. Римского-Корсакова. Настоящий праздник, который подарит вам незабываемые впечатления и позволит окунуться в волшебный мир двух гениев русской классической музыки.

065-osADEW3b5rM.jpg

В программе: Н.А. Римский-Корсаков, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Испанское каприччио»; М.И. Глинка, «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Воспоминание о летней ночи в Мадриде».

Виртуальный концерт (12+)

Волшебные звуки прозвучат сегодня и в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18), правда концерт будет виртуальным, т.е. его покажет на большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры.

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

В 19:00 в прямой трансляции из Московской филармонии выступит российский пианист Денис Маслеев. Он - обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкерса Чайковского Москве (2015 год). В программе сегодняшнего концерта произведения Л.В. Бетховена и С.Рахманинова.

Тайна пиратского корабля (12+)

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает желающих в 14:00 на игру-квест «Искатели сокровищ».

maxresdefault.jpg

Игроки квеста получат таинственное послание капитана пиратского корабля «Призрак». Им предстоит отыскать сокровища и проделать непростой путь до заветной цели: преодолеть «Лабиринт пауков», пройти «Бухтой смелых», побывать в «Пещере чудес», пришвартоваться к «Пристани Надежды» и раскрыть тайны «Острова непрочитанных писем». На каждой локации игроки добудут фрагменты карты, которая приведет их на гору ветров. Отсюда до загадочного тайника – один шаг. И сделать его сможет только находчивая, сплоченная и дружная команда.

К юбилею писателя (6+)

Если уж соберётесь в Центр моложёного чтения, то посетите заодно и книжную выставку «Грянула война…» к 100-летию со дня рождения Бориса Васильева.
На выставке читатель найдет самые известные романы писателя-фронтовика: «В списках не значился», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры», а также серию его романов о Древней Руси: «Вещий Олег», «Александр Невский», «Ольга, королева русов» и другие.

1111.jpg

Фото vk.com/lipetskyl

Дети должны быть бодрыми и без энергетиков

84% липчан поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 7%, их основной довод — запретный плод сладок.

1e7b38b3a88df24f2aec24bc6a1ef0fd.jpg

Липчане рассказали о стрессах на работе

Самым главным раздражающим фактором для липчан на работе является, как не трудно догадаться, начальство.

_A10710812.jpg

Специалисты SuperJob выяснили, что в ТОП-3 бесящих факторов входят так же: непрофессионализм команды - 11% и высокая нагрузка - 8%. По 7% липчан нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и сплетен и интриг сослуживцев . У 5% стресс вызывает маленькая зарплата. У 4% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 6% от общего числа опрошенных.

Кинопремьеры

По четвергам репертуар в кинотеатрах обновляется. Не станет исключением и нынешняя неделя.

«7 дней, 7 ночей». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Айк Кбеян (12+)

Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. … Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.

В ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, Арман Навасардян, София Петрова.


«Приговор». Казахстан, 2024. Драма. Режиссёр Диас Бертис (18+).

2009 год. Небольшой городок на берегу Иссык-Куля. Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках.

В ролях: Руан Ахмедов, Айбар Салы, Дамир Амангельдин.


«Я не киллер». США, 2023. Боевик. Режиссёр Ричард Линклейтер (18+)

Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, пока в этой истории не появилась женщина.

В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Молли Бернард.


Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом разгаре и событий ежедневно происходит много-много. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
4 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Виталий Сенченко
19 минут назад
Вечером домой на такси добирались, пропали автобусы 24 и 33. Сейчас буду звонить в департамент транспорта пусть принимают меры.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru