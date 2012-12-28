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В России
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2 минуты назад
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца 2024 года
С лета 2022 года ограничения минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.
"Внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции" следующие изменения: в пункте 2.1 постановления слова "По 31.03.2024" заменить словами "По 31.12.2024", - говорится в документе.
Из постановления исключено несколько утративших актуальность пунктов, касающихся организации санаторно-курортного лечения в условиях пандемии, вакцинации сотрудников предприятий, ответственности руководителей исполнительных органов власти и государственных учреждений и предприятий Санкт-Петербурга за исполнение постановлений главного санитарного врача, - передает ТАСС.
С лета 2022 года ограничения в Петербурге минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.
По последним данным, в городских стационарах лечатся 1 130 человек с COVID-19 и пневмониями, на амбулаторном лечении находятся 2 416 пациентов. За последние сутки зафиксировали 191 новый случай заболевания.
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