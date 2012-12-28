В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
В России
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вчера, 18:18
Рецептурные препараты от диабета под видом БАД оказались в свободном доступе
В онлайн-торговле реализовывался рецептурный препарат под видом биологической активной добавки китайского производства, выяснили «Известия». В свободной продаже оказался препарат с действующим веществом глибенкламидом.
Законом предусмотрена административная или уголовная ответственность за нелегальную продажу рецептурных препаратов. За этим следит Росздравнадзор. В ведомстве «Известиям» сообщили, что на постоянной основе ведут мониторинг онлайн-продаж лекарств.
«На территории России сейчас заблокировано порядка 70 тыс. сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами», — рассказали там.
В «Союзе профессиональных фармацевтических организаций» сообщили «Известиям», что ассоциация неоднократно выступала за необходимость определения ответственности маркетплейсов за реализацию лекарств и участвовала в активном обсуждении нормативной базы при дистанционной торговле.
По мнению исполнительного директора организации Лилии Титовой, необходимо внести в законодательство изменения в отношении интернет-ресурсов, чтобы гарантировать безопасность реализуемых на них препаратов и БАДов.
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