Происшествия
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сегодня, 10:38
В зефире для осужденного нашли две сим-карты и флешку
«Запрещёнку» обнаружили при досмотре посылки в елецкой колонии.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, по данному факту проводится проверка.
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — добавляют в пресс-службе.
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