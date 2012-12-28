В зефире для осужденного нашли две сим-карты и флешку

«Запрещёнку» обнаружили при досмотре посылки в елецкой колонии.

В исправительной колонии №3 в Ельце при досмотре посылки осуждённому обнаружены две сим-карты операторов сотовой связи и одна флешкарта, спрятанные внутри зефира.Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, по данному факту проводится проверка.«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — добавляют в пресс-службе.