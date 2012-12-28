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вчера, 17:08
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Сбивший пенсионерку водитель «Рено» отделался штрафом
Женщина получила вред здоровью средней тяжести.
«В суде было установлено, что водитель не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимущественным правом в движении, и допустил наезд на 71-летнюю ельчанку, что повлекло причинение ей средней тяжести вреда здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Судья назначил административное наказание по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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