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1522
вчера, 17:08
4

Сбивший пенсионерку водитель «Рено» отделался штрафом

Женщина получила вред здоровью средней тяжести.

Елецкий городской суд оштрафовал на 10 000 рублей 58-летнего водителя «Рено Меган», который 15 июля прошлого года на Московском шоссе Ельца сбил 71-летнюю женщину-пешехода.

«В суде было установлено, что водитель не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимущественным правом в движении, и допустил наезд на 71-летнюю ельчанку, что повлекло причинение ей средней тяжести вреда здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Судья назначил административное наказание по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Адвокат Черный
вчера, 22:07
Отличное решение суда! Тот адвокат который вел его дело просто Красавчик! Браво, коллега!
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+
вчера, 21:09
"А судьи кто" (из классики)... Закон "бумеранга" - действующий и действенный. Божий суд - самый страшный, но справедливый!
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отставник
вчера, 19:01
бардак в стране бардак
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Лиза
вчера, 17:33
Очень легко отделался водитель...
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