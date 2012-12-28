Сбивший пенсионерку водитель «Рено» отделался штрафом

Женщина получила вред здоровью средней тяжести.

Елецкий городской суд оштрафовал на 10 000 рублей 58-летнего водителя «Рено Меган», который 15 июля прошлого года на Московском шоссе Ельца сбил 71-летнюю женщину-пешехода.«В суде было установлено, что водитель не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимущественным правом в движении, и допустил наезд на 71-летнюю ельчанку, что повлекло причинение ей средней тяжести вреда здоровью», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Судья назначил административное наказание по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».