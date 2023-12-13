Происшествия

40 минут назад

В Жёлтых Песках автобус съехал в кювет и завяз в снегу

568
#снег #дороги

Как только его вытянули, автобус продолжил движение по маршруту.

В Жёлтых Песках сегодня съехал в кювет и завяз в снегу автобус 44-го маршрута.

По сообщениям очевидцев, дорожное происшествие случилось ещё в 7:30 утра, и в результате автобус не смог забрать пассажиров из Желтых Песков. В снежном плену он провёл несколько часов. 

DE887DE1-2E97-4BC4-B73F-9811EC02D158.jpeg

— Автобус вытянули, он поехал по маршруту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Видео - vk.com/lipetskdtp, фото - t.me/ldpr48

568
#снег #дороги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Охотинспектора задержали с двумя убитыми косулями
#браконьерство #охота
2
Охотинспектора задержали с двумя убитыми косулями

15 минут назад

Происшествия
На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу
#ДТП
2
На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу

55 минут назад

Происшествия
26-летнего липчанина подозревают в мошенничестве через сайт объявлений
#мошенничество
26-летнего липчанина подозревают в мошенничестве через сайт объявлений

сегодня, 17:15

Происшествия
26-летняя женщина хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 6,4 миллиона рублей
#мошенничество
12
26-летняя женщина хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 6,4 миллиона рублей

сегодня, 16:04

Происшествия
«BMW X6» залетел на сугроб у «Линии»
#ДТП #снег
17
«BMW X6» залетел на сугроб у «Линии»

сегодня, 15:35

Происшествия
29-летний ельчанин украл женскую зимнюю куртку и тут же её продал
#кража
2
29-летний ельчанин украл женскую зимнюю куртку и тут же её продал

сегодня, 15:34

Происшествия