В Жёлтых Песках автобус съехал в кювет и завяз в снегу

Как только его вытянули, автобус продолжил движение по маршруту.









— Автобус вытянули, он поехал по маршруту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.



Видео - vk.com/lipetskdtp, фото - t.me/ldpr48

— Автобус вытянули, он поехал по маршруту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

В Жёлтых Песках сегодня съехал в кювет и завяз в снегу автобус 44-го маршрута.По сообщениям очевидцев, дорожное происшествие случилось ещё в 7:30 утра, и в результате автобус не смог забрать пассажиров из Желтых Песков. В снежном плену он провёл несколько часов.