Происшествия
40 минут назад
В Жёлтых Песках автобус съехал в кювет и завяз в снегу
Как только его вытянули, автобус продолжил движение по маршруту.
В Жёлтых Песках сегодня съехал в кювет и завяз в снегу автобус 44-го маршрута.
По сообщениям очевидцев, дорожное происшествие случилось ещё в 7:30 утра, и в результате автобус не смог забрать пассажиров из Желтых Песков. В снежном плену он провёл несколько часов.
— Автобус вытянули, он поехал по маршруту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Видео - vk.com/lipetskdtp, фото - t.me/ldpr48
По сообщениям очевидцев, дорожное происшествие случилось ещё в 7:30 утра, и в результате автобус не смог забрать пассажиров из Желтых Песков. В снежном плену он провёл несколько часов.
— Автобус вытянули, он поехал по маршруту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Видео - vk.com/lipetskdtp, фото - t.me/ldpr48