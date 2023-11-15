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46 минут назад
В Воронеже 20 классов закрыли на карантин
Учебный процесс приостановлен в 20 классах.
В Воронеже закрыли на карантин 20 классов в 16 школах, - сообщила пресс-служба мэрии 15 ноября.
Ещё в семи воронежских школах ввели карантин. 10 ноября было известно о девяти учебных заведениях с ограничениями.
Мэр поручил усилить меры санбезопасности в школах, вернуть утренние фильтры, обработку дезинфицирующими средствами помещений, использование рециркуляторов.
Несмотря на это, общий показатель заболеваемости, по данным администрации, снизился с 7,8 до 5,4%.
Основная причина карантинов — вспышки ОРВИ, однако зафиксированы случаи внебольничной пневмонии. Управление образования просит не приводить детей в школу или детский сад при появлении первых симптомов болезни.
Ещё в семи воронежских школах ввели карантин. 10 ноября было известно о девяти учебных заведениях с ограничениями.
Мэр поручил усилить меры санбезопасности в школах, вернуть утренние фильтры, обработку дезинфицирующими средствами помещений, использование рециркуляторов.
Несмотря на это, общий показатель заболеваемости, по данным администрации, снизился с 7,8 до 5,4%.
Основная причина карантинов — вспышки ОРВИ, однако зафиксированы случаи внебольничной пневмонии. Управление образования просит не приводить детей в школу или детский сад при появлении первых симптомов болезни.