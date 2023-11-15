сегодня, 14:15
Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет теперь роста на 2%, а не снижения на 0,9%, прогнозировавшегося весной.
На последующие 2 года также прогнозируется рост ВВП России - на 1,6% в год. Ранее эта комиссия прогнозировала, что в 2024 году ВВП в нашей стране вырастет на 1,3%, - передает ТАСС.
Также ЕК улучшила прогноз по инфляции в России. Если раньше они ожидали ее по итогам текущего года на уровне 6,4%, то теперь - 6%. В 2024 году комиссия ожидает инфляцию в России на уровне 4,6%, а в 2025 - 4%.
Также Еврокомиссия повысила прогноз по росту мирового ВВП на этот год до 3,1%. Ранее они полагали, что показатель составит 2,8%.
Эксперты ЕК прогнозируют, что дефицит федерального бюджета в 2023 году несколько превысит 2% ВВП, в 2024 году составит примерно 2% ВВП. "Ожидается, что в 2024 году расходы на оборону резко вырастут, но, несмотря на это, бюджет будет оставаться в значительной степени под контролем, поскольку правительство доказало свою способность решать проблему доходов", - указано в документе.