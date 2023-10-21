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32 минуты назад
Севший в Новосибирске самолёт с отказавшим двигателя отстранен от полётов
Boeing 737-800 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. На замену был подготовлен резервный борт, который доставил пассажиров в Томск", - сообщили в авиакомпании.
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Пассажиры рейса прибыли в Томск резервным бортом.
"Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. На замену был подготовлен резервный борт, который доставил пассажиров в Томск", - сообщили в авиакомпании.
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Пассажиры рейса прибыли в Томск резервным бортом.