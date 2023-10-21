В России

32 минуты назад

Севший в Новосибирске самолёт с отказавшим двигателя отстранен от полётов

6
Boeing 737-800 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. На замену был подготовлен резервный борт, который доставил пассажиров в Томск", - сообщили в авиакомпании.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Пассажиры рейса прибыли в Томск резервным бортом.
6

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
24
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

Вертолет Robinson пропал под Хабаровском
Вертолет Robinson пропал под Хабаровском

37 минут назад

В России
Общественники предложили Роспотребнадзору разнообразить школьное меню

вчера, 17:04

В России
Сотовые сети вдоль дорог разрешат запитывать электричеством через посредников

вчера, 17:02

В России
#рубль #экономика #доллар
На Мосбирже отмечено укрепление рубля

вчера, 17:01

В России
Нулевой налог на прибыль для IT-компаний может быть продлен
#IT-компании #нулевой налог #прибыль
Нулевой налог на прибыль для IT-компаний может быть продлен

вчера, 15:41

В России
В Госдуме одобрили проект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 руб
#МРОТ #экономика
В Госдуме одобрили проект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 руб

вчера, 13:43

В России