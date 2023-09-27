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Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии оснований для введения в РФ масочного режима

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#масочный режим #коронавирус

При этом в ведомстве заявили, что решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в регионе исходя из ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для введения на территории РФ тотального масочного режима, связанного с распространением коронавируса, - передает РИА Новости.

"На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - отметила представитель ведомства.

По ее словам, оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.

Однако она подчеркнула, что в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.
29
#масочный режим #коронавирус

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