Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии оснований для введения в РФ масочного режима

При этом в ведомстве заявили, что решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в регионе исходя из ситуации.





"На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - отметила представитель ведомства.



По ее словам, оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.



Однако она подчеркнула, что в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для введения на территории РФ тотального масочного режима, связанного с распространением коронавируса, - передает РИА Новости "На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - отметила представитель ведомства.По ее словам, оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.Однако она подчеркнула, что в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.