Происшествия

44 минуты назад

Становлянец четыре года подряд попадался пьяным за рулём

244
#ПДД #пьяная езда
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Становлянец четыре года подряд попадался пьяным за рулём

Теперь ему предстоит провести полгода в колонии.

Елецкий районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Становлянского района за пьяную езду. При этом мужчина в 2018, 2019, 2021 годах уже имел три судимости за аналогичное преступление.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 августа 2022 года на 190-м километре дороги «Орел-Тамбов» водитель снова попался пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ-21099», от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В результате за последний случай пьяной езды мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и лишили водительских прав на 2,5 года, а с учётом ранее неотбытого наказания ему окончательно назначено 6 месяцев колонии общего режим и лишение прав на 3 года.

244
#ПДД #пьяная езда
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