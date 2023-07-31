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В Грузии задержали участников акции протеста против прибытия лайнера с россиянами
Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью.
Полиция Грузии задержала нескольких участников акции протеста, которая проходит в Батуми, куда прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, - передает РБК со ссылкой на Batumelebi.
Уточняется, что акция протеста началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в 6 утра. Полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, - пишут местные СМИ.
Подчеркивается, что заходом в Батуми лайнера с российскими туристами оказались недовольны члены грузинской оппозиции. При этом судно ходит под флагом островного государства Палау.
Отмечается, что на митинг пришли представители оппозиционных грузинских политических партий, в том числе "Единого национального движения" (основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили). Некоторые собравшиеся на акцию развернули флаги Грузии и Украины. По данным местных СМИ, задержаны несколько человек.
Правоохранители задержали тех, кто пытался прорвать полицейские баррикады, которые были установлены около порта, - передает РЕН ТВ.
Тот же лайнер с российскими туристами прибывал в порт Батуми 27 июля. В связи с этим у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. "Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером", — написала она в Twitter.
В конце мая в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.
Уточняется, что акция протеста началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в 6 утра. Полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности, - пишут местные СМИ.
Подчеркивается, что заходом в Батуми лайнера с российскими туристами оказались недовольны члены грузинской оппозиции. При этом судно ходит под флагом островного государства Палау.
Отмечается, что на митинг пришли представители оппозиционных грузинских политических партий, в том числе "Единого национального движения" (основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили). Некоторые собравшиеся на акцию развернули флаги Грузии и Украины. По данным местных СМИ, задержаны несколько человек.
Правоохранители задержали тех, кто пытался прорвать полицейские баррикады, которые были установлены около порта, - передает РЕН ТВ.
Тот же лайнер с российскими туристами прибывал в порт Батуми 27 июля. В связи с этим у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. "Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером", — написала она в Twitter.
В конце мая в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.