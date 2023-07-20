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12 минут назад
Глава Крыма сообщил о сбитом беспилотнике в центре полуострова
Украинский беспилотный летательный аппарат сбит в центральной части полуострова силами ПВО.
В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, - сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток.