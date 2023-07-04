Сегодня в Липецке: почему горожане не готовы торговать лицом в магазинах

Сегодня липчан ждёт "рыба моей мечты", выставка женских головных уборов и противопожарный режим.

Дожди наконец-то отступили

Сегодня в Липецке температура от 26 до 28 градусов. Но самое главное – дожди покинули наш регион и день наконец-то пройдёт без осадков.







Отключения воды

Жители улицы Карла Маркса сидят без холодной воды с полуночи. В домах №№ 27/1; 27; 27 ст. 1; 27 ст. 2; 30; 31, 31/1, 31/2 вода не будет литься вплоть до окончания работ.







А с 10:00 до 14:00 перекроют вентили на улице Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а, а также в селе Сырском в частных домах на улице Пролетарской.

Отключения света

Гораздо больше липчан сегодня испытают временные неудобства в связи с отсутствием электричества.

С 9:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Амурской, 1 - 5; Ангарской, 31; Гайдара, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Жактовской, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Киевской, 16а; Ковалева, 115/2; Минской, 49а; Московской, 6а; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15 - 22, 26, 33; О. Городовикова, 11; Паровозной, 11а; Плеханова, д. 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Поселковой, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Промышленной, 7, 7/2, 7/8, 7/20, 7/23; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Рябиновой д. 1 - 37, 39; Солнечной, 1 - 61; Угловой, 26а; в переулках Верещагина, 2 – 4, 7 – 21б; Верхнем, 1 - 17, 19, 21, 23, 25; Крымском, 2, 4, 6, 8; Ушакова, 4, 5, 6, 8; Фруктовом, 1а;







В это же время полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова, Ю.Смирнова. Восемь часов не будет света в садоводчестве «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178 и в садоводчестве «Ударник».

Пробки

Заторы в Липецке начинают собираться с раннего утра, что чревато опозданием на работу. Но выход есть. Перед выездом советуем оценить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и по возможности выбрать оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать.







