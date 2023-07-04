Сегодня в Липецке: почему горожане не готовы торговать лицом в магазинах

Сегодня липчан ждёт "рыба моей мечты", выставка женских головных уборов и противопожарный режим.
Дожди наконец-то отступили
Сегодня в Липецке температура от 26 до 28 градусов. Но самое главное – дожди покинули наш регион и день наконец-то пройдёт без осадков.
Отключения воды
Жители улицы Карла Маркса сидят без холодной воды с полуночи. В домах №№ 27/1; 27; 27 ст. 1; 27 ст. 2; 30; 31, 31/1, 31/2 вода не будет литься вплоть до окончания работ.
А с 10:00 до 14:00 перекроют вентили на улице Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а, а также в селе Сырском в частных домах на улице Пролетарской.
Отключения света
Гораздо больше липчан сегодня испытают временные неудобства в связи с отсутствием электричества.
С 9:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Амурской, 1 - 5; Ангарской, 31; Гайдара, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Жактовской, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Киевской, 16а; Ковалева, 115/2; Минской, 49а; Московской, 6а; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15 - 22, 26, 33; О. Городовикова, 11; Паровозной, 11а; Плеханова, д. 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Поселковой, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Промышленной, 7, 7/2, 7/8, 7/20, 7/23; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Рябиновой д. 1 - 37, 39; Солнечной, 1 - 61; Угловой, 26а; в переулках Верещагина, 2 – 4, 7 – 21б; Верхнем, 1 - 17, 19, 21, 23, 25; Крымском, 2, 4, 6, 8; Ушакова, 4, 5, 6, 8; Фруктовом, 1а;
В это же время полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова, Ю.Смирнова. Восемь часов не будет света в садоводчестве «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178 и в садоводчестве «Ударник».
Пробки
Заторы в Липецке начинают собираться с раннего утра, что чревато опозданием на работу. Но выход есть. Перед выездом советуем оценить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и по возможности выбрать оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать.
Рыба моей мечты (6+)
Керамокластер в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) приглашает в 16:00 на мастер-класс «Рыба моей мечты».
Преподаватель, член Международного союза педагогов-художников Анна Качанова научит работать с профессиональной глиной. Лепить сегодня будем фигурку рыбы. При желании можно будет расписать поделку «рыбы-мечты» ангобами – цветными глинами. Работу можно будет унести с собой вместе с частичкой хорошего настроения.
Необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно позвонить или оставить сообщение в WhatsApp, Telegram.
Наследие знаменитого скульптора (6+)
Если уж вы собрались на мастер-класс в керамокластер, то посетите расположенное в нём уникальное пространство – мастерскую липецкого скульптора Народного художника России Юрия Гришко (1935 – 2018).
В мастерской представлены его работы, а также подлинное оборудование с которым работал скульптор. Гришко является автором знаменитых памятников, например писателю М.Пришвину в селе Пальна-Михайловска Становлянского района, И.Бунину в Ельце, губернатору М.Наролину в Липецке и многих других. Это тот наш земляк, творчество которого нужно знать и любить.
Этот памятник светочу русской поэзии в 1999 году тоже создал Юрий Гришко. И «Мужик с полотенцем» - тоже его.
Повязка, кичка да кокошник (6+)
В липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) работает любопытная выставка «Повязка, кичка да кокошник. Женские головные уборы России».
Экспонаты для богатой выставки собирали всем миром: в фондах самого музей, в запасниках Липецкого областного краеведческого музей, в Доме творчества «Октябрьский», ДК «Сырский» и т.д.
Разнообразие экспозиции придал Национальный музей республики Карелия, который передал липчанам реплики головных уборов, бытовавших у карелов, вепсов, русских в районах Заонежья и Прионежья, Пудожья, Каргополья, Беломорской, Олонецкой, Средней и Южной Карелии. Упосетителей появится уникальная возможность сравнить головные уборы юга и севера России, найти общие черты, а также выявить принципиальные различия, понять, как менялся головной убор женщины в зависимости от её возраста и статуса; узнать региональные особенности головных уборов и их местные, диалектные названия.
Фото vk.com/likm48
Выставка продлится до 23 июля. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 18:00.
Противопожарный режим
Режим борьбы с возможными лесными пожарами введён в Липецкой области сразу на три месяца – до 30 сентября.
В это время усиливается патрулирование лесов и вводится ряд ограничений, Так, в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лица – от 60 000 до 90 000 рублей; для юридических лиц – от 600 000 до 1 миллиона рублей.
Круглосуточно работает региональная диспетчерская служба: 8 (4742) 78-72-97, 8-920-517-94-00. Также сообщить о возгораниях в лесах можно на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.
РВК «Липецк» страдает от воров
С начала года специалисты «РВК-Липецк» восстановили 73 крышки на канализационных колодцах, которые были разбиты вандалами или похищены.
Предприятие заявляет, что несёт убытки и призывает граждан беречь общее имущество. тоимость одного чугунного люка составляет порядка 17 тысяч рублей, а его установка обходится предприятию от 3 до 5 тысяч.
Сейчас на балансе компании находятся 11 831 водопроводный и 26 506 канализационных колодцев.
Липчане против биометрии
8 из 10 опрошенных липчан не хотят расплачиваться в магазинах с помощью биометрии.
84% земляков заявили, что не хотят рассчитываться за покупки «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет», — объясняют респонденты.
Готовы принять новшество на ура и хоть завтра сдать биометрию всего 7 % опрошенных.
Дорогие липчане! Дожди прекратились, настроение поднялось, можно уже потихоньку строить планы на выходные. Но при этом желательно не снимать руку с пульса окружающего бренного мира и чаще интересоваться новостями. Липчанам для этого достаточно чаще заходить на GOROD48, у нас вы найдёте всё самое интересное и полезное. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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