Общество

сегодня, 10:49

Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область

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#трасса «Дон»

Сегодня рано утром правительство региона сообщило о перекрытии трассы «Дон» на границе с Воронежской областью. Мы побывали в в Хлевенском районе, и обнаружили перекрытыми все выезды на платный и альтернативный участки трассы М-4. 

Выезды на трассу и ее альтернативный участок перекрыты, где «КамАЗами», где автомобилями ГИБДД. На хлевенском перекрестке наряд ДПС усилен людьми в штатском, но в бронежилетах и с автоматами. Попасть в Воронежскую область с этого направления уже невозможно.

Проезжающих полицейские опрашивают об их маршрутах. Иногородним сотрудники ГИБДД объясняют куда проехать, чтобы не оказаться в западне, без выездов. А вот дальнобойщики останавливаются на обочинах и уже никуда не спешат. На пятачке возле магазинов в Конь-Колодезе большое скопление грузовиков.

Семья Мицуков, ехавшая в Анапу из Беларуси, узнала о происходящем в России только утром.

— Даже не знаем что делать! Хочется на море! Но... Бог знает что будет. Наверное надо возвращаться в Беларусь.

После небольшого семейного совета белорусы решили вернуться. 

Водитель из Армении с грузом бутылок, не знает что ему делать и куда вообще теперь ехать. Свою фуру он остановил за Конь-Колодезем.

Возле мотеля в селе Конь-Колодезь останавливаются автобусы. Туристы, едущие на море и с моря, не знают как добираться к пунктам назначения. Полицейские требуют с помощью громкоговорителя убрать все машины с дороги, туристов просят уйти в любые посещения. Якобы ожидается проход какой-то колонны.

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#трасса «Дон»

Комментарии (4)

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Альтернатива.

8 минут назад
А М 6 Каспий тоже перекрыта? Там тоже можно на юг ехать. Но чуть дольше.
ответить

неоднозначник

11 минут назад
не время сейчас по югам разъезжать.
ответить

Дома

16 минут назад
Очень жаль путешественников- скоро у них еда и вода закончиться, так как берут на день и то не все.
ответить

1

33 минуты назад
И сколько Москва протянет без подвоза продуктов ? О чем они думают ? Там 25 миллионов живет на всем привозном
ответить
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