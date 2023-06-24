Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область

Сегодня рано утром правительство региона сообщило о перекрытии трассы «Дон» на границе с Воронежской областью. Мы побывали в в Хлевенском районе, и обнаружили перекрытыми все выезды на платный и альтернативный участки трассы М-4.



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Выезды на трассу и ее альтернативный участок перекрыты, где «КамАЗами», где автомобилями ГИБДД. На хлевенском перекрестке наряд ДПС усилен людьми в штатском, но в бронежилетах и с автоматами. Попасть в Воронежскую область с этого направления уже невозможно.



Проезжающих полицейские опрашивают об их маршрутах. Иногородним сотрудники ГИБДД объясняют куда проехать, чтобы не оказаться в западне, без выездов. А вот дальнобойщики останавливаются на обочинах и уже никуда не спешат. На пятачке возле магазинов в Конь-Колодезе большое скопление грузовиков.



Семья Мицуков, ехавшая в Анапу из Беларуси, узнала о происходящем в России только утром.



— Даже не знаем что делать! Хочется на море! Но... Бог знает что будет. Наверное надо возвращаться в Беларусь.



После небольшого семейного совета белорусы решили вернуться.



Водитель из Армении с грузом бутылок, не знает что ему делать и куда вообще теперь ехать. Свою фуру он остановил за Конь-Колодезем.



Возле мотеля в селе Конь-Колодезь останавливаются автобусы. Туристы, едущие на море и с моря, не знают как добираться к пунктам назначения. Полицейские требуют с помощью громкоговорителя убрать все машины с дороги, туристов просят уйти в любые посещения. Якобы ожидается проход какой-то колонны.



