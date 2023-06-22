Общество
40 минут назад
Над зданием правительства Липецкой области приспущен флаг
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Этой традиции уже 27 лет.
Сегодня, 22 июня, приспущен флаг России над зданием правительства области.
— В 1996 году указом президента 22 июня объявлено Днем памяти и скорби. В России и других странах проводятся памятные мероприятия, к мемориалам и памятникам павших воинов возлагают венки и цветы, приспускаются государственные флаги, — пояснили в пресс-службе правительства.
Накануне в Липецке прошла акция «Свеча памяти», в которой, по данным полиции, участвовали около семи тысяч человек.
— В 1996 году указом президента 22 июня объявлено Днем памяти и скорби. В России и других странах проводятся памятные мероприятия, к мемориалам и памятникам павших воинов возлагают венки и цветы, приспускаются государственные флаги, — пояснили в пресс-службе правительства.
Накануне в Липецке прошла акция «Свеча памяти», в которой, по данным полиции, участвовали около семи тысяч человек.
560