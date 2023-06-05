Происшествия

53 минуты назад

За выходные в Липецкой области произошло 26 пожаров: горели три дома и автомобиль

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#пожар
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За выходные в Липецкой области произошло 26 пожаров: горели три дома и автомобиль

Одного человека спасли.

За выходные дни пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области тушили 26 возгораний. Большая их часть —  горение мусора и сухой травы, в двух случаях пожарные тушили дома, в одном —  автомобиль. Кроме того, сгорели несколько сараев.

Первый серьёзный пожар произошел днём 3 июня на улице Садовой в посёлке Райский Тербунского района —  горел жилой дом площадью 60 квадратных метров.

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«Огнём уничтожено чердачное помещение на площади 20 квадратных метров, повреждено имущество на площади 5 квадратных метров. На тушении огня работали два пожарных отделения, спасён один человек», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

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Днем 3 июня в посёлке Желтые Пески сгорел сарай из металлопрофиля площадью 40 квадратных метров, а вечером этого же дня в селе Октябрьское Усманского района горел деревянный сарай. Пламя уничтожило его крышу.  

Вечером 4 июня в Липецке в СНТ Металург-2 горели кирпичный дом площадью 12 квадратных метров, деревянные веранда и беседка. 

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Беседка и веранда уничтожены полностью, также сгорела кровля садового дома на площади 6 квадратных метров.

4 июня в Данковском районе на дороге Данков-Баловнево горел автомобиль «ДАФ ХF 105460». Огнём были уничтожены три шины полуприцепа грузовика.

Сегодня в час ночи на улице Нижней Казинской села Стегаловка Долгоруковского района горел жилой дом.

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Огнём повреждена кровля на площади 110 квадратных метров.

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#пожар
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