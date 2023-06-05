За выходные в Липецкой области произошло 26 пожаров: горели три дома и автомобиль

Одного человека спасли.









Беседка и веранда уничтожены полностью, также сгорела кровля садового дома на площади 6 квадратных метров.



4 июня в Данковском районе на дороге Данков-Баловнево горел автомобиль «ДАФ ХF 105460». Огнём были уничтожены три шины полуприцепа грузовика.



Сегодня в час ночи на улице Нижней Казинской села Стегаловка Долгоруковского района горел жилой дом.

Огнём повреждена кровля на площади 110 квадратных метров.



За выходные дни пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области тушили 26 возгораний. Большая их часть — горение мусора и сухой травы, в двух случаях пожарные тушили дома, в одном — автомобиль. Кроме того, сгорели несколько сараев.Первый серьёзный пожар произошел днём 3 июня на улице Садовой в посёлке Райский Тербунского района — горел жилой дом площадью 60 квадратных метров.«Огнём уничтожено чердачное помещение на площади 20 квадратных метров, повреждено имущество на площади 5 квадратных метров. На тушении огня работали два пожарных отделения, спасён один человек», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.Днем 3 июня в посёлке Желтые Пески сгорел сарай из металлопрофиля площадью 40 квадратных метров, а вечером этого же дня в селе Октябрьское Усманского района горел деревянный сарай. Пламя уничтожило его крышу.Вечером 4 июня в Липецке в СНТ Металург-2 горели кирпичный дом площадью 12 квадратных метров, деревянные веранда и беседка.