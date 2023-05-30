Год без забот: «Пятёрочка» разыграет автомобиль и годовой запас продуктов

Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Без забот на год вперед». Среди покупателей разыграют семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, а также другие подарки: сертификаты на покупки, бытовую технику и многое другое.

Акция началась 29 мая и продлится до 9 июля 2023 года во всех магазинах «Пятерочка». Каждый гость, совершивший покупку от 300 рублей и зарегистрировавший чек на сайте actions.5ka.ru, сможет принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки в «Пятерочке» номиналом 3 000 рублей.

При регистрации более трех чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатели получат возможность выиграть годовой запас любимых продуктов из «Пятёрочки». Он будет разыгрываться еженедельно на протяжении всей акции. Всего за период проведения мероприятий будет разыграно 180 таких запасов.

Главный приз — семейный автомобиль — может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более 10-ти чеков от 300 рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Отметим, после регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за один рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Также среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться смартфон. А за покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, появится возможность принять участие в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.

В акции также предусмотрены призы за покупку товаров от брендов: «Даниссимо», KOTEX, Amstel (безалкогольное), Лоск, Персил, GLADE, «Туалетный утенок», «Черноголовка» и «Чистая линия». За наличие в чеке продукции этих брендов, можно принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше. Среди призов: умные часы, кофемашина, электрогриль, робот-пылесос, сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

«Пятерочка» уже не первый раз дает своим покупателям возможность стать обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

ООО «Агроторг»