Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в РФ стал ажиотажным

Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в России стал ажиотажным, все свободные слоты на подачу заявлений закончились всего за два дня.





По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля.



О возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта власти Китая сообщили накануне. Документы на бизнес-визы начали принимать еще в прошлом году, но их было выдано минимальное количество, так как требовалось приглашение, оформленное в миграционных службах Китая, - отмечают эксперты.



Сейчас подход упростился, но документы принимаются только два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Оформление визы занимает два—пять дней в зависимости от тарифа.



Самый высокий спрос наблюдается на деловые визы, - заявляют участники рынка.



Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Кроме того, из-за разворота российского бизнеса (как экспортного, так и импортного) на восток компаниям нужно регулярно проводить переговоры с китайскими партнерами.



За бизнес-визами в основном обращаются менеджеры из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов, - поясняют специаолсты.



Заметен и рост спроса на поездки в Китай со стороны самостоятельных туристов.



По данным OneTwoTrip, сейчас направление формирует 2% от общего объема бронирований авиабилетов за границу, до 15 марта доля была около 0,1%, а сейчас КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. По данным онлайн-сервиса, 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% на Шанхай и 18% на Гуанчжоу. В Ostrovok.ru отмечают, что за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в Китае увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом февраля, число бронирований — вдвое. Средняя стоимость проживания в китайских отелях, по данным сервиса, составляет 9,4 тыс. руб. за ночь.



Продажи организованных туров в Китай возможны после запуска программы безвизового группового обмена для туристических групп, - поясняют эксперты.

Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Ожидаемо удвоилось и число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах. Эксперты прогнозируют, что в этом году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня. Повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение, - пишет "Ъ" По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля.О возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта власти Китая сообщили накануне. Документы на бизнес-визы начали принимать еще в прошлом году, но их было выдано минимальное количество, так как требовалось приглашение, оформленное в миграционных службах Китая, - отмечают эксперты.Сейчас подход упростился, но документы принимаются только два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Оформление визы занимает два—пять дней в зависимости от тарифа.Самый высокий спрос наблюдается на деловые визы, - заявляют участники рынка.Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Кроме того, из-за разворота российского бизнеса (как экспортного, так и импортного) на восток компаниям нужно регулярно проводить переговоры с китайскими партнерами.За бизнес-визами в основном обращаются менеджеры из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов, - поясняют специаолсты.Заметен и рост спроса на поездки в Китай со стороны самостоятельных туристов.По данным OneTwoTrip, сейчас направление формирует 2% от общего объема бронирований авиабилетов за границу, до 15 марта доля была около 0,1%, а сейчас КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. По данным онлайн-сервиса, 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% на Шанхай и 18% на Гуанчжоу. В Ostrovok.ru отмечают, что за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в Китае увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом февраля, число бронирований — вдвое. Средняя стоимость проживания в китайских отелях, по данным сервиса, составляет 9,4 тыс. руб. за ночь.Продажи организованных туров в Китай возможны после запуска программы безвизового группового обмена для туристических групп, - поясняют эксперты.