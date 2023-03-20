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12 минут назад

Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в РФ стал ажиотажным

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#Китай #виза

Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в России стал ажиотажным, все свободные слоты на подачу заявлений закончились всего за два дня.

Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Ожидаемо удвоилось и число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах. Эксперты прогнозируют, что в этом году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня. Повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение, - пишет "Ъ".

По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля.

О возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта власти Китая сообщили накануне. Документы на бизнес-визы начали принимать еще в прошлом году, но их было выдано минимальное количество, так как требовалось приглашение, оформленное в миграционных службах Китая, - отмечают эксперты.

Сейчас подход упростился, но документы принимаются только два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Оформление визы занимает два—пять дней в зависимости от тарифа.

Самый высокий спрос наблюдается на деловые визы, - заявляют участники рынка.

Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Кроме того, из-за разворота российского бизнеса (как экспортного, так и импортного) на восток компаниям нужно регулярно проводить переговоры с китайскими партнерами.

За бизнес-визами в основном обращаются менеджеры из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов, - поясняют специаолсты.

Заметен и рост спроса на поездки в Китай со стороны самостоятельных туристов.

По данным OneTwoTrip, сейчас направление формирует 2% от общего объема бронирований авиабилетов за границу, до 15 марта доля была около 0,1%, а сейчас КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. По данным онлайн-сервиса, 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% на Шанхай и 18% на Гуанчжоу. В Ostrovok.ru отмечают, что за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в Китае увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом февраля, число бронирований — вдвое. Средняя стоимость проживания в китайских отелях, по данным сервиса, составляет 9,4 тыс. руб. за ночь.

Продажи организованных туров в Китай возможны после запуска программы безвизового группового обмена для туристических групп, - поясняют эксперты.
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#Китай #виза

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