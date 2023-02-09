Отбывающий наказание в Ельце мужчина отсудил у ФСИН России 30 000 рублей

Мужчина сообщил суду о своих моральных страданиях от недостаточного лечения.

В Елецкий городской суд обратился осужденный с иском к филиалу «Медицинской части № 4» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 48 Федеральной службы исполнения наказаний России по Липецкой области.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина указал в иске, что отбывает наказание в исправительном учреждении, и у него имеется заболевание сердца, в связи с чем он нуждается в проведении операции. Но медчасть оказывает ему ненадлежащее лечение, так как обеспечивает его лекарственными препаратами, которые не помогают, и не направляет его в лечебное учреждение для проведения операции. В связи с этим мужчина попросил взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.



Суд установил, что неоказание мужчине медицинской помощи продолжалось длительное время, более шести месяцев. В результате отбывающий наказание испытывал физические и нравственные страдания, в том числе боль, общее недомогание, переживание за состояние своего здоровья и за последствия жизни без необходимого лечения.



В результате требования осужденного были удовлетворены судом частично: с ФСИН России в его пользу взыскана компенсация морального вреда в 30 000 рублей. В удовлетворении остальной части требований, а также исковых требований к филиалу Медицинской части № 4» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 48 Федеральной службы исполнения наказаний России было отказано.