В России

сегодня, 11:23

В книжных магазинах появились карты РФ с новыми регионами

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#карта #новые регионы

В московские книжные магазины поступили карты с новыми регионами.

В столичные книжные торговые сети поступили новые карты России, учитывающие включение в состав страны четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - передает РБК.

Выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира, где отражены территории, вошедшие в состав страны 4 октября, - рассказали в издательстве "Атлас Принт". Речь идет об административных границах, в том числе о районах, которые сейчас находятся под контролем украинской армии. В издательстве уточнили, что отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели.

В объединенной розничной сети "Читай-город — Буквоед" сообщили, что карты, включающие новые субъекты ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, уже начинают поступать в продажу в их книжные магазины от издательств "Руз Ко", "Геза Ком", "Атлас Принт" и "ГеоДом".

В издательстве отметили, что в основном отправляли их в магазины Санкт-Петербурга, а также продавали через интернет-магазин.

Главный редактор издательства "Карта TD" ("Геза Ком") Марина Ропотова уточнила, что обновленная настенная карта России напечатана очень малым тиражом. "Ожидаем, что для служебных блоков карты появится больше информации о новых субъектах, например в какой федеральный округ они будут входить", — сказала она.


108
#карта #новые регионы

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