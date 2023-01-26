39-летний мужчина зарегистрировал у себя в доме девять человек

Ему грози штраф до 500 тысяч рублей.

Прокурор Усманского района утвердил обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в преступлении в сфере миграционного учета.



По версии следствия, с октября 2020 по февраль 2022 года мужчина у себя в доме в селе Завальное Усманского района из корыстных побуждений фиктивно зарегистрировал 9 человек: 8 граждан России и одну иностранку. Но на деле никто из «гостей» в сельском доме не жил. Да и сам мужчина с женой и двумя детьми живёт в Липецке.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 19 октября мужчина 2020 года подал в МФЦ заявление о регистрации по месту своей прописки трёх граждан России, 3 декабря 2020 года — гражданки Молдавии, 31 мая 2021 года — трёх граждан России, 11 июня 2021 года — гражданина России, 21 февраля 2022 года — гражданина России.



Действия мужчины квалифицированы по статье 322.2 УК РФ — фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства и фиктивная регистрация иностранца. Подозреваемому грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей .