Общество
сегодня, 16:00
Вместо аварийных домов – новые МКД и школа в яблоневом саду
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Собрание, посвященное планам реновации квартала на Соколе, прошло 1 февраля в третьем лицее Липецка. Его организовали депутат горсовета, директор лицея Светлана Тюнина, председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Александр Пушилин, начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова.
Чиновники собирались обсудить с жителями района механизм реновации квартала в границах улицы Ушинского и переулков Франко и Курако. Стоит отметить, что собрание прошло без обычного в таких случаях напряжения. Сначала чиновники рассказали о проекте реновации улицы Ушинского и переулков Франко и Курако. В квартале располагаются четыре аварийных дома и четыре обычных. На их месте хотят возвести два дома в 10 и 15 этажей с подземной стоянкой, а также детскую и спортивную площадку.
- Есть три механизма предоставления квартир жильцам домов, попавших в проект комплексного развития территории. Застройщик, который выиграет аукцион, может предоставить уже готовое жилье. Второй вариант — выкуп квартир по рыночной стоимости. Жильцы потом сами могут решить, где они купят себе жилье. И третий вариант – остаться жить во вновь построенных домах. На время строительства застройщик будет снимать жилье собственникам, - объяснила Виктория Катасонова.
Ее дополнил Александр Пушилин. Он объяснил, что жильцы аварийных домов попадают в программу реновации автоматически. А вот по четырем оставшимся домам необходимо согласие 2/3 собственников. Если какой-то из домов не соберет кворум, он будет исключен из плана реновации, а проект пересмотрен. К слову, дома в этом квартале старые, и достаточно проблемные. Например, жильцы дома № 3 по улице Курако сами долгое время добивались того, чтобы их дом признали аварийным. Теперь у них появилась надежда на новое комфортабельное жилье. Лишь бы оно было в этом же районе. И в ходе обсуждения никто из местных жителей не высказался против возможности переехать в новое жилье. Но вопросов хватало.
Так, председателя ТОСа дома № 4 по переулку Франко Владимира Юшкова интересовало, что будет с сетями. Ведь уже сегодня существуют проблемы с получением коммунальных услуг.
- В этом районе давно назрела необходимость строительства новой котельной – вопрос уже прорабатывается, подбираем для нее место. Канализационный коллектор, который идет в сторону улицы Арктической также нуждается в модернизации. «РВК-Липецк» в ближайшем будущем планирует инвестировать в модернизацию сетей колоссальные средства. Мы также в этом заинтересованы, как и в обеспечении района социальной инфраструктурой. В наших планах строительство в этом районе школы, - уточнил Александр Пушилин.
Кстати о школе. Она должна появиться в яблоневом саду. Рядом с яблоневыми аллеями будут соседствовать два школьных корпуса со стадионом и разными площадками для общего пользования жителями района. Александр Пушилин отметил, что проект реализуется в три этапа. До конца 2023 года появится корпус начальной школы. Остальные объекты возведут до конца 2025 года.
Также жильцы домов спросили, как будет осуществляться обмен на новые квартиры. Ведь в сегодняшних проектах редко встретишь те же двушки по 50 квадратных метров. На это Александр Пушилин ответил, что обмен будет соразмеренным. Также предположил, что первый дом будет построен уже в следующем году, но при условии необходимого согласия 2/3 жильцов неаварийных домов.
- А как же баня, - возник вопрос из зала по поводу старого строения в квартале.
- Ее не тронут, также как и частные дома, - отметили чиновники.
Единственным негативным отзывом из зала стало заявление, что окна многоэтажек выйдут в огороды частного сектора. Но потенциальные переселенцы встретили это замечание с отпором.
- Мы устали от старого жилья. Понятно, что реновация будет зависеть и от нас, и от мэрии, и от застройщика. Думаю, в конечном итоге мы придем к общему знаменателю, и все останутся довольны, - сказал Владимир Юшков.
Чиновники напомнили, что проект комплексного развития территории не окончательный, это всего лишь концепция преображения квартала. Она специально вынесена на общественные обсуждения, чтобы выявить мнение местных жителей относительно предполагаемого развития территории. Предложения и замечания в письменной форме принимаются до 18 февраля по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 (департамент градостроительства и архитектуры Липецка) или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.
Чиновники собирались обсудить с жителями района механизм реновации квартала в границах улицы Ушинского и переулков Франко и Курако. Стоит отметить, что собрание прошло без обычного в таких случаях напряжения. Сначала чиновники рассказали о проекте реновации улицы Ушинского и переулков Франко и Курако. В квартале располагаются четыре аварийных дома и четыре обычных. На их месте хотят возвести два дома в 10 и 15 этажей с подземной стоянкой, а также детскую и спортивную площадку.
- Есть три механизма предоставления квартир жильцам домов, попавших в проект комплексного развития территории. Застройщик, который выиграет аукцион, может предоставить уже готовое жилье. Второй вариант — выкуп квартир по рыночной стоимости. Жильцы потом сами могут решить, где они купят себе жилье. И третий вариант – остаться жить во вновь построенных домах. На время строительства застройщик будет снимать жилье собственникам, - объяснила Виктория Катасонова.
Ее дополнил Александр Пушилин. Он объяснил, что жильцы аварийных домов попадают в программу реновации автоматически. А вот по четырем оставшимся домам необходимо согласие 2/3 собственников. Если какой-то из домов не соберет кворум, он будет исключен из плана реновации, а проект пересмотрен. К слову, дома в этом квартале старые, и достаточно проблемные. Например, жильцы дома № 3 по улице Курако сами долгое время добивались того, чтобы их дом признали аварийным. Теперь у них появилась надежда на новое комфортабельное жилье. Лишь бы оно было в этом же районе. И в ходе обсуждения никто из местных жителей не высказался против возможности переехать в новое жилье. Но вопросов хватало.
Так, председателя ТОСа дома № 4 по переулку Франко Владимира Юшкова интересовало, что будет с сетями. Ведь уже сегодня существуют проблемы с получением коммунальных услуг.
- В этом районе давно назрела необходимость строительства новой котельной – вопрос уже прорабатывается, подбираем для нее место. Канализационный коллектор, который идет в сторону улицы Арктической также нуждается в модернизации. «РВК-Липецк» в ближайшем будущем планирует инвестировать в модернизацию сетей колоссальные средства. Мы также в этом заинтересованы, как и в обеспечении района социальной инфраструктурой. В наших планах строительство в этом районе школы, - уточнил Александр Пушилин.
Кстати о школе. Она должна появиться в яблоневом саду. Рядом с яблоневыми аллеями будут соседствовать два школьных корпуса со стадионом и разными площадками для общего пользования жителями района. Александр Пушилин отметил, что проект реализуется в три этапа. До конца 2023 года появится корпус начальной школы. Остальные объекты возведут до конца 2025 года.
Также жильцы домов спросили, как будет осуществляться обмен на новые квартиры. Ведь в сегодняшних проектах редко встретишь те же двушки по 50 квадратных метров. На это Александр Пушилин ответил, что обмен будет соразмеренным. Также предположил, что первый дом будет построен уже в следующем году, но при условии необходимого согласия 2/3 жильцов неаварийных домов.
- А как же баня, - возник вопрос из зала по поводу старого строения в квартале.
- Ее не тронут, также как и частные дома, - отметили чиновники.
Единственным негативным отзывом из зала стало заявление, что окна многоэтажек выйдут в огороды частного сектора. Но потенциальные переселенцы встретили это замечание с отпором.
- Мы устали от старого жилья. Понятно, что реновация будет зависеть и от нас, и от мэрии, и от застройщика. Думаю, в конечном итоге мы придем к общему знаменателю, и все останутся довольны, - сказал Владимир Юшков.
Чиновники напомнили, что проект комплексного развития территории не окончательный, это всего лишь концепция преображения квартала. Она специально вынесена на общественные обсуждения, чтобы выявить мнение местных жителей относительно предполагаемого развития территории. Предложения и замечания в письменной форме принимаются до 18 февраля по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 (департамент градостроительства и архитектуры Липецка) или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.
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