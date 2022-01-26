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20 минут назад

В Курске началась вакцинация подростков от коронавируса

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#коронавирус
В Курске началась вакцинация подростков от коронавируса

25 января в Курской области начали прививать детей от коронавируса вакциной «Спутником-М». Всего в регион поступили 720 доз препарата.

Как сообщают «Курские известия», 25 января на прививку записались четверо подростка до 15 лет. Но получили вакцину только три девочки, так как четвёртый ребёнок заболел. Следующая партия подростков в поликлинике №7 привьётся от коронавируса 28 января. Всего поликлиника получила 50 доз вакцины «Спутником-М». Прививку дети получают , как и взрослые, в два этапа с промежутком в три недели.

Вакцину «Спутником-М» получат дети с 12-15 лет с разрешения родителей, а вот подростки от 15 лет вправе самостоятельно решить нужна ли им прививка.

 Попасть на прививку от коронавируса дети могут только через кабинет педиатра, который должен убедиться, что ребёнок полностью здоров.

Ранее замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что в области проживает 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет, от Минздрава поступила заявка на вакцинацию шести тысяч несовершеннолетних. При этом вакцинация остается добровольной. 
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#коронавирус

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