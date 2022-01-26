20 минут назад
В Курске началась вакцинация подростков от коронавируса
25 января в Курской области начали прививать детей от коронавируса вакциной «Спутником-М». Всего в регион поступили 720 доз препарата.
Вакцину «Спутником-М» получат дети с 12-15 лет с разрешения родителей, а вот подростки от 15 лет вправе самостоятельно решить нужна ли им прививка.
Попасть на прививку от коронавируса дети могут только через кабинет педиатра, который должен убедиться, что ребёнок полностью здоров.
Ранее замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что в области проживает 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет, от Минздрава поступила заявка на вакцинацию шести тысяч несовершеннолетних. При этом вакцинация остается добровольной.