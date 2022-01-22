Происшествия

33 минуты назад

В Липецке полицейские задержали студента-иностранца с 20 граммами «синтетики»

282
#наркотики

Наркотик предназначался для продажи.

В Липецке наряд патрульно-постовой службы по подозрению в хранении наркотиков задержал 21-летнего студента-иностранца.

- Во время личного досмотра полицейские изъяли студента изъяли почти 20 граммов синтетического наркотика. Как оказалось «синтетика» предназначалась для сбыта в Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 УК РФ. По ходатайству следователя суд заключил студента под стражу. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
282
#наркотики

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