В Липецке полицейские задержали студента-иностранца с 20 граммами «синтетики»

Наркотик предназначался для продажи.

В Липецке наряд патрульно-постовой службы по подозрению в хранении наркотиков задержал 21-летнего студента-иностранца.



- Во время личного досмотра полицейские изъяли студента изъяли почти 20 граммов синтетического наркотика. Как оказалось «синтетика» предназначалась для сбыта в Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 УК РФ. По ходатайству следователя суд заключил студента под стражу. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

