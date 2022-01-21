ФАС предлагает изымать акции стратегических предприятий у иностранных владельцев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.





Поправки предлагаются к закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ).



Среди ключевых требований — сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией.



Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной — тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.



ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок, а также возмещение ущерба отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны, - говорится в пояснительной записке к подготовленному проекту.



Эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доход РФ приобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над "стратегом", - отмечает ведомство.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход закона, - пишет "Ъ" Поправки предлагаются к закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ).Среди ключевых требований — сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией.Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной — тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок, а также возмещение ущерба отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны, - говорится в пояснительной записке к подготовленному проекту.Эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доход РФ приобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над "стратегом", - отмечает ведомство.