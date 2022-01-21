В России

15 минут назад

ФАС предлагает изымать акции стратегических предприятий у иностранных владельцев

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#акции #ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход закона, - пишет "Ъ".

Поправки предлагаются к закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ).

Среди ключевых требований — сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией.

Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной — тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.

ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок, а также возмещение ущерба отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны, - говорится в пояснительной записке к подготовленному проекту.

Эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доход РФ приобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над "стратегом", - отмечает ведомство.

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#акции #ФАС

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