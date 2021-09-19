Происшествия

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Молодая пара погибла в аварии под Усманью

14 3468
#авария #ДТП
6
Молодая пара погибла в аварии под Усманью

19 сентября около около 14.00 у села Новоуглянка Усманского района столкнулись автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». В аварии погибли 22-летний водитель «Шевроле» и его 21-летняя жена.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Шевроле» потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

22-летний водитель «Шевроле»  и его 21-летняя жена погибли на месте ДТП. 63-летний водитель «Фольксвагена» получил незначительные травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото vk.com/ysman48.
14 3468
#авария #ДТП
6

Комментарии (14)

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Да уж

23 минуты назад
Ну что сказать, вот оно лихачество. Убил себя и жену забрал!!!
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читатель

29 минут назад
Машину перекорёжило просто жуть. Конечно шансов не было...
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Консультант по кредитам

33 минуты назад
Кредит за авто плавно ....перейдет родителям
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48

33 минуты назад
Там колейность очень большая. Каждый день в болтанку поподают
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однозначно

36 минут назад
выходит, тигуан гораздо крепче авео
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1

37 минут назад
Колхозня на трассе хуже офисных тёток по маршруту дом-работа
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пригородный житель

41 минуту назад
кактоха нынче дорогая,на центральном рынке 60 р\кг
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Взрослые игрушки детям купили

43 минуты назад
Не сами же они на машину заработали. Вот и игрались. Беда! Такие молодые!
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товарищ Поддорожный

44 минуты назад
Печальная , конечно , трагедия ! Но что поделать ?! Это - жизнь !! Кто-то должен умирать , всем жить нельзя , так устроена наша жизнь !!!
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соболезную

44 минуты назад
жаль молодых. машины нынче резвые, но скорость это и западня
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