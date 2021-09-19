Молодая пара погибла в аварии под Усманью

19 сентября около около 14.00 у села Новоуглянка Усманского района столкнулись автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». В аварии погибли 22-летний водитель «Шевроле» и его 21-летняя жена.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «Шевроле» потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.



22-летний водитель «Шевроле» и его 21-летняя жена погибли на месте ДТП. 63-летний водитель «Фольксвагена» получил незначительные травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Фото vk.com/ysman48.

