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Молодая пара погибла в аварии под Усманью
19 сентября около около 14.00 у села Новоуглянка Усманского района столкнулись автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». В аварии погибли 22-летний водитель «Шевроле» и его 21-летняя жена.
22-летний водитель «Шевроле» и его 21-летняя жена погибли на месте ДТП. 63-летний водитель «Фольксвагена» получил незначительные травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото vk.com/ysman48.
Да уж
читатель
Консультант по кредитам
48
однозначно
1
пригородный житель
Взрослые игрушки детям купили
товарищ Поддорожный
соболезную